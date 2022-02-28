台南今增1例本土！和高雄煉油廠相關　20多歲男居隔期滿確診

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今新增7例本土個案，其中1例在台南，是高雄煉油廠相關確診，為案20581，是在居家隔離期滿採檢陽性確診。

發言人莊人祥說明，今新增台南個案為案20581，為20幾歲男性，是高雄煉油廠群聚相關，為案19862的同事，兩人在2/14職場接觸，2/15居隔採檢陰性，居隔期滿前採檢為陽性，Ct值31。

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案19862為台南一家五口染疫家庭個案之一，該起群聚主要是原先確診者案19732到台南去拜訪客戶衍生，新增確診個案為案20216，是案19862是夫妻，案19949、20164的媽媽，目前台南這起群聚為一家五口，包括案19862、案19949、案20101、案20164、案20216。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計6,307,048例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,286,217例排除)，其中20,489例確診，分別為5,000例境外移入，15,435例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

台灣自2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。