闖紅燈酒測值1.0　賓士男喊：怎麼可能！女伴也要被罰

▲蔡姓男子的酒測值超標，警方依公共危罪移送法辦外，也對同車女乘客開出酒駕「連坐罰」罰單。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名41歲的蔡姓男子，日前開著賓士車載女性友人返家途中闖紅燈，遭到警方攔查，蔡男因喝酒緣故，一度苦苦哀求，但員警依規定對他實施酒測，沒想到酒測值高達1毫克，他當場直呼：「怎麼可能！」警方訊後，依涉嫌公共危險罪將蔡男移送偵辦外，同車女乘客也被連坐開單，可罰6000至1萬5000元。

警方調查，41歲的蔡姓男子於25日凌晨1點許，剛結束與友人聚餐，開著賓車載著許姓女友人返家途中，行經三民區十全一路時闖紅燈，遭十全派出所員警發現攔查，當警方依法對開立舉發單時，他卻哀求說：「闖紅單很貴，我這個月已經被開了2次」警方仍不為所動，還提醒他開車要小心點。

這時，員警還發現蔡男全身散發著酒味，訊問他是否喝酒？蔡男停頓一下，才說有喝一點酒。蔡男擔心酒測值會超標，便不斷向警方哀求，最後仍是遭拒，只能乖乖配合酒測，果然酒測值高達1.0毫克，蔡男見狀當場直呼：「怎麼可能！」

警方訊後，將蔡男被依公共危罪移送法辦，至於同車的許姓女乘客也被依酒駕「連坐罰」開出罰單，可罰6000元至1萬5000元。