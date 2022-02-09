超商限量賣！「香水草莓」大顆爆多汁　還有1人份量24小時都能吃

▲7-11「i預購」開賣「香水草莓」，期間每日限量300盒。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

草莓控衝了！就有超商首度於實體門市開賣整盒「新鮮草莓」，每顆草莓都超飽滿，咬下是酸甜的幸福滋味，且數量為個人化規格，一個人就能好好享用；另外還有限量「香水草莓」，每顆草莓都又大又鮮紅，草莓控一定要吃。

想吃新鮮草莓不用急著跑市場或是量販了，7-11首度於台北市近百間實體門市限量開賣「台塑有機草莓鮮果盒」，以溫室離地高架方式有機栽種，每日細心照顧，因此每顆草莓都很飽滿，個人化規格方便居家、上班隨時享用。

▲台塑有機草莓鮮果盒，1個人就能爽爽吃草莓，不怕吃不完浪費。



▲限量「香水草莓」每顆都超大。



另外，7-11「i預購」還首度販售「香水草莓」，即日起至2/28都能預購，每日限量300盒，每顆草莓都外貌鮮紅、碩大飽滿，民眾預訂時還可指定到貨時間及門市新鮮直送。

▲紅、白草莓預計本週起進入盛產期。（圖／白石森活休閒農場提供，下同）

如果想體驗採草莓樂趣，絕對不能錯過隱身於台北白石湖社區尾端的「白石森活休閒農場」，這裡不僅是一座落羽松秘境，主人夫婦還長年致力於有機栽培，目前園內紅、白草莓預計本週起進入盛產期，不過還是建議旅客，想採果出發前先致電農園確認。

▲白草莓是日本品種「白乙女草莓」，口感類似水蜜桃，超市日本進口的白草莓一盒要價2400元，白石森活草莓有大、中、小盒，價位落在600-1000元。

飽滿圓潤的白草莓台灣也有！老闆娘黃明瑩說，目前園內種植的草莓第一期花已經結果，第二期花才剛要開始，白草莓是日本品種「白乙女草莓」，口感類似水蜜桃，超市日本進口的白草莓一盒要價2400元，白石森活草莓有大、中、小盒，價位落在600-1000元，可以直接買或採摘，由於是有機種植，草莓季延續到5月份沒問題。