今增40例境外移入！　25人落地採檢陽性

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及40例境外移入，其25例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。

指揮中心發言人莊人祥說明，今日新增境外移入個案為23例男性、17例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自菲律賓(12例)、美國(6例)、香港(3例)、印尼(2例)、泰國、阿拉伯聯合大公國、西班牙、捷克、新加坡、日本、比利時及瑞士(各1例)移入，另9例調查中。入境日介於今(2022)年2月5日至2月28日。

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▲3/1新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計6,328,352例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,307,492例排除)，其中20,533例確診，分別為5,040例境外移入，15,439例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

台灣自2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

▲新增本土個案表。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。