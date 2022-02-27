女兒1歲抓周「抓到飛機」！婆婆瞬間臉垮：空姐低階職業　她氣炸了

▲婆婆認為，空姐是低階職位。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

職業不分貴賤，但還是有少部分人對某些行業有刻板印象。一名人妻抱怨，想讓女兒培養好的英文能力，未來有機會當空姐，沒想到婆婆居然酸空姐是低等職業，且在女兒抓周抓到飛機後，又再重複講一次，讓她覺得超傻眼。

人妻在《靠北婆婆2.0》發文表示，幾個月前，跟婆婆談話中有提到未來想讓女兒讀全美語學校，希望女兒能把英文基礎打好，看未來能不能當空姐之類的。未料婆婆居然說，「當空姐？當空姐是最低階的耶，很辛苦！還要幫客人把屎把尿。」

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人妻透露，結果女兒滿一歲抓周，結果抓到了飛機，婆婆當晚又跟來家裡的客人抱怨，當空姐是最低等最低階的，讓她真的很傻眼，內心翻了無限次的白眼。

人妻認為，職業不分貴賤，每個工作都是很辛苦，再說，當空姐也要有那個能力才能當，不然一堆人搶著當空姐是在哈囉？她憤怒地說，「您自己沒臉蛋、沒身材、沒語言能力，還敢說空姐是最低等的職業，真是搞不懂欸。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「回婆婆，最低階是當了您的媳婦」、「抓周抓到飛機，可以是開飛機的機長」、「當空姐真的不是外人想的輕鬆」、「職業沒有分貴賤，人品才有」、「妳婆婆只不過是裝得自己很懂一樣，這樣子才覺得自己能壓住媳婦」。

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