228連假！麗寶推12歲以下免費入園　歌劇院19ｍ光雕秀最後倒數

▲228連假！麗寶推12歲以下免費入園，台中歌劇院19米光雕秀最後倒數。（圖／官方提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

濕冷天氣終於放晴，迎接228三天連假，麗寶樂園渡假區探索世界推出2月26日到28日三天，12歲以下免費玩樂園促銷方案活動。另外國家歌劇院連假期間將在角落沙龍播映4部精彩舞蹈作品；而館內吸引數十萬人欣賞、19米高牆的光雕秀也進入最後一周演出，館方呼籲民眾把握機會，入館免費參觀。

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▲228連假！麗寶推12歲以下免費入園。



麗寶樂園渡假區表示，近來櫻花盛開，麗寶鄰近有全台最美派出所之稱的泰安派出所，及中科崴立機電公司櫻花公園，兩處知名賞櫻景點，228連假期間八重櫻花況將近滿開，預料會吸引爆滿人潮。為吸納賞櫻人潮也到麗寶遊玩，園方推出12歲以下免費玩樂園優惠，2 月26日至28日凡於民國99年2月26日後出生的兒童，購票時出示健保卡正本，並搭配一名陪同成人現場購買799元全票，即可享優惠。

▲台中歌劇院19米光雕秀最後倒數。（圖／官方提供）



台中國家歌劇院指出，這次投影作品以《舞戀．絮語》為題，3月6日前於歌劇院二樓大劇院前廳整點定時播放，可看到繽紛的光影投射出戀人們的各種模樣；一樓還有手捧金元寶的財神婆婆傳統花燈。另外，角落沙龍將推出《敬啟者To whom it may concern》、《伴》、《歧路身林》、《漫漫》等來自台灣、香港、新加坡的舞蹈作品，歌劇院表示，今年228連假，歡迎親子、情侶們走進歌劇院，體驗嶄新的舞蹈樣貌。

▲台中一樓的傳統花燈財神婆婆手捧金元寶，相當可愛。（圖／官方提供）