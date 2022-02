228連假！麗寶推12歲以下免費入園　歌劇院19ｍ光雕秀最後倒數

▲228連假!麗寶推12歲以下免費入園,台中歌劇院19米光雕秀最後倒數。(圖/官方提供,下同)



記者游瓊華/台中報導

濕冷天氣終於放晴,迎接228三天連假,麗寶樂園渡假區探索世界推出2月26日到28日三天,12歲以下免費玩樂園促銷方案活動。另外國家歌劇院連假期間將在角落沙龍播映4部精彩舞蹈作品;而館內吸引數十萬人欣賞、19米高牆的光雕秀也進入最後一周演出,館方呼籲民眾把握機會,入館免費參觀。

▲228連假!麗寶推12歲以下免費入園。



麗寶樂園渡假區表示,近來櫻花盛開,麗寶鄰近有全台最美派出所之稱的泰安派出所,及中科崴立機電公司櫻花公園,兩處知名賞櫻景點,228連假期間八重櫻花況將近滿開,預料會吸引爆滿人潮。為吸納賞櫻人潮也到麗寶遊玩,園方推出12歲以下免費玩樂園優惠,2 月26日至28日凡於民國99年2月26日後出生的兒童,購票時出示健保卡正本,並搭配一名陪同成人現場購買799元全票,即可享優惠。

▲台中歌劇院19米光雕秀最後倒數。(圖/官方提供)



台中國家歌劇院指出,這次投影作品以《舞戀.絮語》為題,3月6日前於歌劇院二樓大劇院前廳整點定時播放,可看到繽紛的光影投射出戀人們的各種模樣;一樓還有手捧金元寶的財神婆婆傳統花燈。另外,角落沙龍將推出《敬啟者To whom it may concern》、《伴》、《歧路身林》、《漫漫》等來自台灣、香港、新加坡的舞蹈作品,歌劇院表示,今年228連假,歡迎親子、情侶們走進歌劇院,體驗嶄新的舞蹈樣貌。

▲台中一樓的傳統花燈財神婆婆手捧金元寶,相當可愛。(圖/官方提供)