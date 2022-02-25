剩6條傳播鏈待釐清　跨縣市家庭、日翊物流結案「增雙北父子染疫」





▲醫療應變組副組長羅一鈞說明境外基因定序。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布今（25）日公布新增3例本土病例，當中有一對雙北父子感染源等待釐清。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日有兩條不明傳播鏈監測期滿，分別是跨縣市家庭、日翊物流，另新增雙北父子一條鏈，國內等待釐清還有6條傳播鏈。

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案及65例境外移入(21例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增1例死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲；境外移入個案為30例男性、33例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及印尼(各8例)、菲律賓(6例)、印度及越南(各4例)、香港(3例)、馬來西亞(2例)、加拿大、巴基斯坦、阿根廷、德國、馬爾他、衣索比亞、宏都拉斯、比利時、蒙古、法國、巴西、帛琉及英國(各1例)移入；另17例調查中。入境日介於今(2022)年1月13日至2月24日。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案18815)，為60多歲本國籍男性，具慢性病史，為今年1月30日公布之菲律賓境外移入個案，1月28日入境時因身體不適直接送醫，個案具呼吸困難、咳嗽、全身倦怠等症狀，診斷為肺炎，同日採檢確診並安排住院隔離治療，未解除隔離，於2月23日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,255,140例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,234,508例排除)，其中20,304例確診，分別為4,846例境外移入，15,404例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。