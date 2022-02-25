　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄港試辦進港船舶PCR、快篩　陽性不得與登船人員接觸

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心宣佈，高雄港進港船舶試辦提供船員COVID-19核酸檢驗(PCR)或快篩報告。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，高雄港從業人員COVID-19群聚事件已屆兩個月，在航港、衛生單位及高雄市政府的共同努力下，此次疫情已告一段落。鑒於高雄市政府建議進港船舶船員應進行COVID-19快篩，指揮中心評估後，同意先於高雄港試辦，同時授權高雄市政府與航港主責單位辦理。未來高雄港進港船舶皆須提供船員COVID-19核酸檢驗(PCR)或快篩報告，若有陽性者，嚴格要求不得與登船人員接觸，並持續落實登船及港區作業防疫規範。

▲▼授權高雄市政府及船港主責單位試辦進港船舶提供PCR或快篩報告。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲授權高雄市政府及船港主責單位試辦進港船舶提供PCR或快篩報告。（圖／指揮中心提供）

指揮中心強調，國際商港為關鍵海運運輸國門，對於進港船舶及港區作業之管理，我國航港、衛生單位已建立各項監督管理機制，要求國際船舶進港前均應詳實申報；船舶靠泊期間，過境不入境船員不得任意下船；若有船員健康異常，均由衛生單位評估處置，且嚴格要求船上陽性船員不得與登船人員接觸。

指揮中心指出，將持續對海港高風險第一線人員每日健康監測及定期篩檢，同時再次呼籲從業人員應深植防疫觀念，於登船作業過程中落實各項防疫措施，包含穿戴個人防護裝備、登離船實名制、儘速完成疫苗接種(含追加劑)、配合定期健康監測，如出現疑似症狀，立即主動通報就醫再次採檢等，以兼顧防疫安全與海運經濟。

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
瑞莎奶奶一直哭「今天都是飛彈」！　進防空洞後斷聯
獨／陳時中第3劑打高端！　選擇原因曝
余天淚崩：不要再走了好不好！　焦心余苑綺今早去醫院
快訊／高嘉瑜二伯騎車遭撞飛　送醫不治
快訊／中職第六隊確定了！　澄清湖球場當主場
快訊／烏克蘭又自轟1大橋！　阻止俄軍入侵基輔
快訊／高嘉瑜二伯出車禍！　失去生命跡象
最新戰情！俄軍1天狂轟百枚導彈　多方包夾烏國「3地淪陷」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／陳時中昨天打了高端「真的不太好約」　第3劑選國產疫苗原因曝

與俄離婚「烏克蘭變別人情婦」！LINE瘋傳逆風文秒懂　網狂挺普丁

快訊／陳其邁宣布：高雄3／1起開放校外教學畢旅　最新鬆綁規定曝

深耕在地40年　信義房屋：打造永續好生活

台人急撤烏克蘭！難取得陰性證明　陳時中：戰區返國可改落地採檢

部分負擔調整「送衛福部研議」！健保會傾向廢停復保、調級距上限

本土Omicron達798例！羅一鈞：重症死亡均70歲↑「長者快打疫苗」

有打疫苗有差！星港統計確診「死亡率差20倍」　送禮券延長至3月底

國旅券剩2個月到期「還有140萬人沒用」　最後優惠一次看

本土+3皆非陰轉陽！雙北父子確診「匡列逾200人」感染源待釐清

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

獨／陳時中昨天打了高端「真的不太好約」　第3劑選國產疫苗原因曝

與俄離婚「烏克蘭變別人情婦」！LINE瘋傳逆風文秒懂　網狂挺普丁

快訊／陳其邁宣布：高雄3／1起開放校外教學畢旅　最新鬆綁規定曝

深耕在地40年　信義房屋：打造永續好生活

台人急撤烏克蘭！難取得陰性證明　陳時中：戰區返國可改落地採檢

部分負擔調整「送衛福部研議」！健保會傾向廢停復保、調級距上限

本土Omicron達798例！羅一鈞：重症死亡均70歲↑「長者快打疫苗」

有打疫苗有差！星港統計確診「死亡率差20倍」　送禮券延長至3月底

國旅券剩2個月到期「還有140萬人沒用」　最後優惠一次看

本土+3皆非陰轉陽！雙北父子確診「匡列逾200人」感染源待釐清

勞保電子帳單逾9.8萬家企業使用　申請只需3步驟即可

越籍移工「奇萊山南峰凍斃」！遺體吊掛下山　還有2同伴失聯

228出遊提案！新北「4路線攻略」山海全包　寺廟櫻花、夢幻光雕河

普丁批「西方是謊言帝國」　北約東擴踩紅線！別無選擇才出兵

瑞鼎2021每股大賺65.09元　擬配45元股利、配息率達8成

缺綠電！2025年再生能源占比難達標　賴瑞隆：用電大戶擴大至2000KW

無懼普丁！烏克蘭總統開嗆：俄羅斯遲早要跟我們談判

比特犬全國登記3722隻！　3月禁新養、已養未登可罰1.5萬

俄烏戰火延燒　日股反彈收漲逾500點

在烏克蘭奶奶一直哭「今天都是飛彈」　瑞莎心碎老家戰爭

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

美軍宣布「介入交戰」　PTT一看地點酸爆！

烏克蘭妹與媽媽視訊　途中竟斷線

曾是世界第三大核武國

微博狂吵「下一個台灣」　陸網紅逆風開戰！

快訊／今增一死！本土+3「分布雙北宜蘭」

烏克蘭路人「被砲彈擊中」地上炸出一個洞！影片曝

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

台男會誓死抗敵？　網曝殘酷面

跳槽必看　6個必知面試地雷

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／基輔清晨空襲警報大響

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

俄「外科手術式」攻烏　專家：這不是開戰

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面