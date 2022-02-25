有打疫苗有差！星港統計確診「死亡率差20倍」　送禮券延長至3月底

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中研院生醫所兼任研究員何美鄉日前針對新加坡及香港疫情做出分析，認為大家要開始操練以平常心，看待每日可能有5-8萬人確診數字的場景。指揮中心指揮官陳時中今（25）日也針對香港及新加坡的疫情狀況表示，疫苗的接種對於降低死亡及重症率很有幫助。而為了鼓勵民眾施打疫苗，指揮中心也將提供衛教品200元的措施延長至3月底。

何美鄉日前在臉書發文，提到仍有許多70歲以上的長者猶豫是否要施打疫苗，她舉新加坡Omicron疫情為例，未完整接種疫苗者（含1劑）染疫後的死亡率是施打3劑疫苗者的20～30倍。陳時中也指出，近來香港和新加坡的死亡數目有些提升，根據資料分析，香港沒接種疫苗的人死亡率為0.54%、接種疫苗者則是0.03%，相差18倍之多；新加坡也是差不多的情況，都沒有接種疫苗死亡率1.2%、接種未完整0.12%，相差10倍，完整接種者的死亡率更低，僅0.055%，顯示疫苗對於降低死亡和重症率很有幫助。

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▲香港及新加坡確診死亡個案疫苗施打狀況。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，雖有看到許多人因各類理由對疫苗存疑，但還是呼籲大家盡速施打疫苗。他也宣布，為提高國人疫苗接種率，會把提供衛教品200元的措施延長至3/31，希望大家盡量把握機會。「一方面衛教品是提供誘因，但最重要的還是鄰近國家的經驗，這是真實的數字」他強調，有無施打疫苗差異相當大，有打就有幫助，請大家盡速來施打疫苗。

▲打疫苗獎勵200元延長至3/31。（圖／指揮中心提供）