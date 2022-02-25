俄烏開戰！烏80歲老翁「手拿皮箱」要參軍　背後目的曝光令人鼻酸

▲俄烏開戰，烏克蘭政府徵召後備軍人（圖／路透）

記者黃品臻／綜合報導

俄烏戰火持續延燒，烏克蘭已正式進入戰時狀態，同時徵召境內所有地區的義務役與後備人員，在國家陷入危急時刻，烏克蘭民眾也心繫家園，就有烏克蘭網友在推特上貼出一張80歲老翁提著一卡皮箱想參戰的照片，背後目的令人鼻酸！

烏克蘭網友尤先科（Kateryna Yushchenko）在推特貼出一張照片，發文寫道「有人發了一張這位80歲的老人想參軍的照片，他隨身帶著一個小箱子，裡面有兩件T-shirt、一件額外的褲子，一支牙刷和幾個拿來當午餐的三明治，他說他是為了孫子們這麼做的。」

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae — Kateryna Yushchenko (@KatyaYushchenko) February 24, 2022

短短幾個小時的時間，該則推文就多達4.8萬個讚、9477則轉推，網友們紛紛在底下留言表示，「天佑烏克蘭和所有忠誠的守衛者」、「看到這個心都碎了，但是他們又能做甚麼？沒有人去幫助他們！」「80歲，他出生時烏克蘭還是蘇聯的一部分，當時的烏克蘭正在與納粹鬥爭，1991年，他見證了烏克蘭的獨立，這個人經歷了所有事並倖存下來了，現在他願意做男人們該做的事，那就是與任何威脅他們所愛之人的事物戰鬥」。

該則推文也被台灣網友分享到臉書社團「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」，網友們見此也紛紛留言表示，「這照片看了好心酸…..這位老人是他孫子們的驕傲，願平安」、「我心頭一熱！非常感動！自己的國家就是要自己保護啊～」「祖父學的實踐」、「這是我的榜樣！即便你再老，只要手指頭還能動，都能蹲點當狙擊手甚至引雷手，管你再年輕再壯碩，害怕戰爭害怕犧牲，給你火神機槍也沒有用」。