228假期省一波！美廉社抗漲專區62折起　全聯買1送1、第2件5折

▲美廉社在228連假推出優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接228連假，各大量販超市也紛紛祭出優惠，美廉社今（25）日起至28日推出「部長不漲優惠專區」，各種民生用品最低62折起。全聯也有OFF COFFEE買1送1、超過80支商品第2件5折起、多款人氣夯品買1送1；愛買量販也推出600款超殺免比價商品，還有主婦最愛的買1送1、第2件5折。

被稱為「巷口好鄰居」的美廉社在2/25-2/28期間，堅守「部長不漲優惠專區」民生商品最低62折起，包括自有品牌Simple Life超柔抽取衛生紙加量版(100抽X12包)貨源穩定供應，一串原價139元，限期特惠只要99元。

另外還有金牌台灣啤酒500ML 4罐原價192元促銷價136元、桂格即沖即食大燕麥片700g一罐原價159元，折扣下殺62折每罐99元，結帳使用icash pay/OPEN 錢包，還可享天天回饋6%，而活動期間每週五再加碼，祭出最高達8%回饋。在美麗購物節期間，持美廉社會員卡點數還可以優惠價格加購小家電，如SAMPO聲寶三公升日式料理多功能鍋、SOLAC負離子生物陶瓷吹風機，活動至3/8止。

▲美廉社精選各特色品牌商品，推出「點點蒐集分享愛」公益活動。（圖／業者提供）



此外美廉社也關心家暴議題，精選各特色品牌商品，推出「點點蒐集分享愛」公益活動，透過滿額集點方式，將點數轉化成公益捐款，贈與公益團體「現代婦女基金會」，活動自2/24起至4/5止，凡至全台美廉社任一門市消費，每消費100元集1點，集滿10點即可以低於市場的優惠價格選購精選商品。像是光泉茉莉蜜茶24瓶只要99元、Godiva巧克力8條入任2盒只要179元、哈根達斯冰淇淋買1送1等，讓生活中平凡的消費行為，舉手之勞成為受暴人的穩定力量。

▲全聯228連假優惠，OFF COFFEE同品項買1送1，阪急麵包任選4個100元。（圖／業者提供）

而全聯自2/26-2/28期間，實體門市祭出OFF COFFEE同品項買1送1，還有阪急麵包任選4個100元的超值優惠價；另團聚必備的火鍋湯底，自2/25起推出超過80支商品「第2件5折起」，其中還有多款人氣夯品買1送1。

線上優惠方面，PXGo!全聯線上購推出「英雄陪你FUN大假」活動，在2/25~2/28期間，消費者使用PXPay支付購買全站商品，單筆累計消費金額每滿1000元就送1000福利點；同時單筆消費滿699元，即可獲得85折折價券一張。

▲「PXGo!全聯線上購」全館推出「英雄陪你FUN大假」優惠活動。（圖／業者提供）



全聯小時達也推出「小時達輕鬆出遊趣」活動，只要輸入專屬券號【FUN120】，消費滿千現折120元，不必出門人擠人也能享優惠。而2/25~3/10在分批取購買OFF COFFEE同品項，還享「買30送15優惠」，冰/熱美式可省375元，而冰/熱拿鐵則可省下525元，若轉贈3杯咖啡給不同的親朋好友，再送100福利點數回饋。阪急麵包也推出13個300元，平均一個23元，想搶便宜可趁現在。

愛買量販即日起至3/8 則推出600款超殺免比價商品，還有主婦最愛的買1送1、第2件5折，會員購買指定商品獨享滿額點數最高10倍送，除了省下生活開銷又同時大賺點數；衛生紙祭出促銷優惠降低民眾痛感，滿額最高送250元；而甜蜜草莓季，也有日本進口餅乾限量上市，13款草莓烘焙限定熱賣；此外為迎接「38國際婦女節」，祭出30款為女性健康加分的商品最低5折起。