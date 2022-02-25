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烏克蘭推特「標記俄羅斯」喊話1件事！急開捐款帳號：我們將占上風

記者曾筠淇／綜合報導

本站昨報導《俄軍猛攻！烏克蘭忽發「1張圖」7萬人見證　網看呆了：還在嘲諷》，俄烏衝突引發外界關注，但烏克蘭官方推特卻在台灣時間下午1時許貼出1張照片，讓不少網友看傻眼，「還嘲諷？」而在昨晚9時許，烏克蘭官方再度發文，並邀請各國網友捐款支持。此舉，又讓許多網友感到不解，「鍵盤護國喔？」

烏克蘭官方推特昨晚9時許發文標記俄羅斯帳號，並說「標記俄羅斯，告訴他們你對他們的看法。」該文截至目前為止，已有1.4萬人轉推，並獲得10.9萬個愛心，底下不少網友也貼出各種照片，對俄羅斯喊話。

對俄羅斯喊話的消息事後被轉貼至PTT，不少台灣網友感到不解，紛紛表示「國家都快滅亡了，還有心情玩嘲諷」、「用推特反擊」、「用鍵盤抵抗，respect」、「用推特打仗」、「霸氣的推特」、「真的是徵文大賽」、「社群戰」。不過也有人回應，「還好啦，文人也不能拿槍，各盡其職吧」。

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

▲烏克蘭爆逃難潮。（圖／路透）

事實上，烏克蘭官方推特一直有在發文更新動態，像昨天他們也有邀請網友使用「StopRussianAggression」、「RussiaInvadedUkraine」的Hashtag，藉此向世界講述俄羅斯對烏克蘭的攻擊；另也有發起「去除俄羅斯帳號」的運動，說要讓俄羅斯這樣的「侵略者」在西方社交媒體上沒有立足之地。

最新一則貼文則發布於台灣時間凌晨3時許，推特寫道「烏克蘭人將占上風」，他們過去總贏得自由和民主的勝利，現在需要大家支持，「我們一起#StopRussianAggression」。此外，烏克蘭也貼出連結，邀請各國網友「為烏克蘭軍隊捐款」。

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