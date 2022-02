烏克蘭推特「標記俄羅斯」喊話1件事！急開捐款帳號：我們將占上風

記者曾筠淇/綜合報導

本站昨報導《俄軍猛攻!烏克蘭忽發「1張圖」7萬人見證 網看呆了:還在嘲諷》,俄烏衝突引發外界關注,但烏克蘭官方推特卻在台灣時間下午1時許貼出1張照片,讓不少網友看傻眼,「還嘲諷?」而在昨晚9時許,烏克蘭官方再度發文,並邀請各國網友捐款支持。此舉,又讓許多網友感到不解,「鍵盤護國喔?」

烏克蘭官方推特昨晚9時許發文標記俄羅斯帳號,並說「標記俄羅斯,告訴他們你對他們的看法。」該文截至目前為止,已有1.4萬人轉推,並獲得10.9萬個愛心,底下不少網友也貼出各種照片,對俄羅斯喊話。

Tag @Russia and tell them what you think about them