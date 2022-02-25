烏俄開戰為何全球關注？　網揭2關鍵：歐美最大夢魘

▲中東地區基本上天天都有戰火，但國際上的關注程度卻遠不及這次的烏俄戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

烏俄開戰消息一出全球關注，各國股市昨日更是應聲重創。就有一名網友表示，明明中東地區常常發生戰爭，但為什麼國際關注度都沒有這次俄烏衝突來得高？對此，網友點出2大關鍵因素，一是武器不同，中東國家並沒有核彈；二是俄羅斯也是世界大國，原以為會看國際面子，沒想到理都不理。

一名網友在PTT以「為什麼俄烏戰爭這麼受矚目？」為題發文，表示中東地區天天都在開火，「一年365天大概300天看得到子彈」，但國際的關注度還是遠不如這次俄烏衝突，「這是因為俄羅斯有加入的關係嗎？」

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貼文一出引發網友討論，有人認為主要原因為出乎歐美國家的意料，「本以為普丁會看國際面子，殊不知人家根本沒在理」、「大家都以為普丁得看國際面子，殊不知人家超硬」、「當牽涉到大國發展戰爭可能都是世界大戰的序幕」、「俄跟北約正面衝突是近代歐美最大夢靨」。

還有網友指出另一個重要因素就是武器等級不同，俄羅斯擁有的是能夠摧毀國家的核彈，相較起來中東地區的開火只能算是打鬧而已，「中東國又沒核彈，俄國有核彈」、「小打小鬧怎麼跟核武國家比」、「中東那種就恐怖份子規模而已啊」。