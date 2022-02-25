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快訊／桃園傳學生確診停課、24期預約今午截止　指揮中心14:00說明

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2/25）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜，1922疫苗平台第24期今天中午截止，到昨天下午5點為止僅57.2萬人完成預約，最終預約打氣狀況如何？以及另桃園市新興高24日傳出一名學生確診，全校師生下午2時進行PCR採檢，並於今（25）日預防性停課一日，相關採檢狀況預期記者會中說明。

據了解，該名學生係因家人開刀，入院陪病前採檢確診，Ct值高；目前教育局已於今日通知新興高中，明天預防性停課，衛生局派駐醫療團隊，針對校內師生進行採檢。

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第24期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，總計提供疫苗總166萬劑，其中莫德納最多有120萬，接著依序是BNT36萬，高端7.2萬，AZ1.6萬。根據最新預約數據，到昨天下午5點為止，莫德納36.6萬人預約最多，但還不到量能的一半；接著是BNT預約18.7萬人預約，預約率超過5成最高；高端預約1.5萬人，AZ預約近三千人。

▲▼疫苗平台24期預約追加劑。（圖／指揮中心提供）

▲疫苗平台24期預約追加劑。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月28日至3月6日。

二、符合資格對象：2021年12月12日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/6(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：
(一)55歲以上：2月23日上午10時至2月25日中午12時。
(二)38歲-54歲：2月23日中午12時至2月25日中午12時。
(三)18歲-37歲：2月23日下午2時至2月25日中午12時。

指揮中心指出，預約平臺第24期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。

【補充說明】
2/23 10:00-2/25 12:00 第24期追加劑預約狀況 (截至2/24 17:00)
已完成預約人數：572,712人

各廠牌預約人數
AZ預約人數：2,943人
BNT預約人數：187,465人
Moderna預約人數：366,509人
高端預約人數：15,795人

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