妹作證「行李藏10顆人齒」！學霸逆孫遭控殺嬤　一審逆轉判無罪

▲阮哲夫遭指控殺嬤，殺人罪部分一審獲判無罪。（圖／資料照）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

15年前涉及中正大學劉姓女學生失蹤案的嫌疑人阮哲夫，被控殺害親嬤郭姓婦人、盜領存款及保險金，遭檢方依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴。台中地院先前開庭時，遠在美國的阮男妹妹視訊出庭作證，一一推翻哥哥供詞，但阮仍極力否認殺人；法官今(23日)宣判，阮男殺人部分無罪，但涉偽造文書及詐欺部分屬實，判刑3年6月。

36歲男子阮哲夫2007年就讀中正大學時，與同班劉姓女同學交往，劉女在某天返回彰化老家為父親慶生後即告失蹤，至今已15年，仍然音訊全無。劉女家屬去年控訴凶嫌是阮男，彰化警方重啟調查劉姓女大生失蹤案，竟然發現阮男的郭姓阿嬤7年前也無故失蹤，經前往阮男住處搜索，在骨灰罐內查獲疑似阿嬤的假牙。

此外，警方還發現，阮男涉嫌殺害阿嬤後盜領312萬元存款，並偽簽阿嬤簽名，成功詐得130萬元保險解約金，台中地檢署去年9月將阮男依殺害直系血親尊親屬等罪起訴，建請法院求處死刑。

▲刑事局幹員埋伏逮捕阮哲夫，並前往其住處蒐證。（圖／資料照）

阮哲夫否認殺害阿嬤，辯稱阿嬤是無故失蹤，期待阿嬤有回來的一天；他不知道是誰也不知何時將阿嬤的相關證件放信封內，也不清楚阿公骨灰罐內有阿嬤的假牙。台中地院日前召開辯論庭時，遠在美國的阮男胞妹跨海以視訊方式作證，一一推翻哥哥供詞，還直指曾在哥哥的行李中發現人類的10多顆牙齒；但阮男仍極力否認殺人，表示妹妹一直在外工作，對家裡狀況不熟，而他行李中的牙齒則是他的智齒，他坦承盜領阿嬤的存款與保險金，但強調自己並未殺人，辯稱阿嬤是突然無故失蹤，還稱「期待她有回來的一天」。

合議庭法官審酌，認為缺乏直接證據證明阮男殺阿嬤，阮被控殺害阿嬤部分判處無罪；至於盜領款這一部分，則依詐欺、偽造文書等罪將阮判刑3年6月、阮的媽媽楊婦判刑6月、林姓女保險員判刑2月。可上訴。