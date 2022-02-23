楊某俠就是小花梅！ 徐州8孩案最終報告出爐：豐縣三主官全被拔

▲徐州8孩母親案最終調查報告出爐。（圖／翻攝自新浪新聞）

記者魏有德／綜合報導

喧騰一時的徐州8孩案在江蘇省委介入調查後，終於讓案情逐漸露出真相。8孩母「楊某俠」自從被網友爆出遭丈夫董志民用狗鍊栓在破屋內囚禁，當地政府官員還一度否認來自雲南的「小花梅」就是楊某俠，試圖掩蓋人口販賣的問題，輿論在網路發酵後，終於等到江蘇省委組成調查組專案處理，並於今（23）日公布調查報告，解開外界疑慮。

▲官方最終認定，「八孩母親」楊某俠就是被拐賣的雲南女子小花梅。（圖／翻攝微博）

調查報告顯示，公安部物證鑒定中心對相關人員進行檢驗比對，綜合DNA檢驗比對、查閱小花梅雲南戶籍底冊和調查走訪，認定楊某俠即小花梅（戶籍登記姓名為小花梅，出生日期為1977年5月13日，雲南省福貢縣亞谷村人）。

此外，楊某俠丈夫董志民被檢察院認定實施虐待行為，情節惡劣，已涉嫌虐待罪，符合逮捕條件，被依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十一條之規定，於2月22日依法對董某民作出批准逮捕的決定。大陸公安機關後續將對涉案犯罪事實及涉嫌收買被拐賣的婦女等犯罪繼續開展偵查取證工作。

同時，徐州豐縣縣委書記婁海、縣長鄭春偉及宣傳部長蘇北等三名黨政高層皆因處理該案時瞞報事件、發布不實資訊等多項原因，遭到撤銷黨內職務、政務撤職、免職等處分。以這三名高官為首的豐縣時任副縣長、衛健委主任，下轄的歡口鎮書記、鎮長等14官員全數開除黨籍及撤職處分。

徐州8孩案整起事件爆出皆因一名網友在微博上貼出「楊某俠」被鐵鍊拴在破屋內的畫面，不僅讓外界揪心，也震驚輿論界。不過，整起事件雖在民間掀起波瀾，官方卻一直默不做聲，任憑流言滿天飛，一度傳出調查報告被打臉，楊某俠不是小花梅；董志民虐妻成案還接廣告代言等負面消息。

直至江蘇省委及省政府17日成立聯合調查組介入，才讓外界的批評聲浪漸消。聯合調查組也在23日公布長達近6000字的調查報告。報告共分為七大項，包括楊某俠的身份認定、小花梅從雲南到江蘇的過程（人口拐賣）、楊某俠身體精神狀況、楊某俠生育8孩情況、董某民（董志民）等人涉嫌犯罪情況、醫院救助情況及有關黨員、幹部失職瀆職行為處理情況等。