第二項「小綠人」告別動物實驗！　調節血壓新評估方法即起生效

▲須符合健康食品規範才能申請小綠人標章。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

又有小綠人標章跟動物實驗說掰掰！食藥署今（23）日公告修正「健康食品之輔助調節血壓保健功效評估方法」，刪除動物實驗，並將受試者人數從20人增加為30人。這是繼去年修正抗疲勞食品後，第二項不採用該評估方法的健康食品，公告即日生效。

食藥署簡任技正陳瑜絢表示，刪除動物實驗是跟進國際動物保護趨勢，遵守替代性試驗、減少動物實驗使用量、優化動物實驗等3R原則，加上舊的健康食品評估方法是在民國95年公告實施，已不適用現在標準，因此重新召開專家委員會，訂定新標準後公告實施。

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台灣健康食品目前可宣稱保健功效共計13類，包括調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵可利用率及輔助調節血壓。目前已有延緩衰老及輔助調節血壓刪除動物實驗作為評估項目。

陳瑜絢提到，雖然公告即起實施，但業者若欲申請新品項且實驗已在進行中，自公告起2年內都適用舊方法。而我國輔助調節血壓健康食品共有3張許可證，但有2案到期未申請展延，目前只有1張合格許可證，不受新修訂評估方法影響。