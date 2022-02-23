「一兆兩千億的好菌」　台中男微信賣保健品竟是毒品

▲台中警方查獲標榜含有一兆兩千億好菌的益生飲竟是毒品。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市20多歲的林姓男子原本經營網路電商，曾吸食過毒品，後來生意不佳，決定轉行販毒，和2名友人利用微信開設販毒群組，毒品沖泡包外觀印有「益生飲」字樣，還標榜含有一兆兩千億的好菌，包裝與市售保健品如出一轍，台中刑大去年破獲林嫌的販毒集團，全案上月已遭台中地檢署依組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例起訴。

台中市刑大偵四隊去年7月間一件毒品案，經溯源追查供毒者，同年11月在林姓主嫌進行毒品交易時當場逮捕林嫌、江嫌和管嫌3人，並在住處查扣第三級毒品愷他命12小包（毛重約50公克）、毒品咖啡包240包（毛重約1218公克）、液態毒果汁瓶8罐（毛重56公克）及毒品分裝袋、K盤等贓證物，全案1月經台中檢方起訴2罪，包括可處3年以上、10年以下有期徒刑的組織犯罪防制條例，及7年以上有期徒刑的毒品危害防制條例第4條罪。

警方調查，林嫌本業為網路電商，透過各通路平台販售服飾、食品及各項雜貨，但生意不佳，為了在疫情下開拓財源，利用微信開設群組，以當舖名義為群組名稱，所販售的毒品沖泡品印有「益生飲」字樣，還有「一兆兩千億的好菌」標語，包裝唯妙唯肖，與市售商品如出一轍，單看外表根本無從識別，在警方檢測下才發現竟是第三、四級新興毒品。

市刑大表示，近年毒販動起歪腦筋不斷將新興毒品包裝推陳出新，民眾從外觀根本無法辨別內容物毒品，容易造成誤食以致染上惡習，警方除呼籲民眾勇於拒絕毒品，亦將持續針對毒品刨根溯源，防制新興毒品氾濫危害民眾健康。