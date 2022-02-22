妥瑞症男搭台鐵「焦慮發作」！列車長暖供育嬰室：可休憩舒緩狀況

▲曾柏穎是一名妥瑞症患者。（圖／Facebook／翻攝自Po-Ying Tourette`s Health & Life 曾柏穎- 妥瑞症健康生命，下同）

記者閔文昱／綜合報導

妥瑞氏症是中樞神經異常造成的不自主肌肉抽動，由於患者常出現不自主的眨眼、覺嘴、四處碰物體及咳嗽、清喉嚨等反覆動作，讓許多人對其產生誤解。患有妥瑞症的曾柏穎近日在搭乘台鐵時，被列車長察覺到此情況，而對方也馬上提供育嬰室，作為他休憩與舒緩妥瑞症與焦慮狀況的環境，讓他相當感動。

曾柏穎21日在臉書PO出影片表示，每當他症狀嚴重時，除了自己極度不適外，也一定會影響其他乘客的搭乘品質，焦慮使得他的妥瑞症抽蓄與合併的穢語症狀無法控制，所幸當台鐵列車長察覺到他迫切的情況後，便立即確認列車內是否有其他母嬰有使用育嬰室的需求。

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曾柏穎指出，列車長確認車上無此狀況後，就主動詢問他的陪同者，表示當時的狀況能夠提供育嬰室，作為他休憩與舒緩妥瑞症與焦慮狀況的環境。為此，曾柏穎也相當感激，因為有台鐵列車長的貼心幫助，確實讓他的狀況得到非常大的緩解，「除了幫助到我外，也降低其他乘客，受到我無法控制的症狀影響之程度。」

曾柏穎在10歲時出現妥瑞氏症狀，隨著年紀增長病況逐漸加重，讓他在學校常被同學欺負，好在他努力接受自己，積極面對妥瑞氏症，並靠運動發洩精力及服用10mm劑量的Aripiprazole改善抽動症狀，現在他已有了不一樣的人生，曾於2015年獲得總統教育獎，同時也在日本NHK全球反霸凌短片中，擔任台灣的受訪者。

據了解，妥瑞氏症是發病於兒童的一種慢性神經生理學機制的病變，其治病的機轉目前仍不清楚。妥瑞氏症最主要的症狀是抽搐，全球的小朋友約10~15％有抽搐，而妥瑞氏症約占全球人口的0.52％，二者皆男多於女。妥瑞氏症的症狀常於青春期達到高峰，之後有1/3的妥瑞兒會完全緩解，1/3的妥瑞兒症狀會些微緩解，1/3的妥瑞兒症狀會持續到成年。隨著年紀增長，妥瑞兒愈懂得如何去掩飾或修飾症狀。

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