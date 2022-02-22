狂嗑40顆干貝！神人曝「旭集必吃攻略」　點名1樣：嚐鮮就好

▲神人狂嗑40顆干貝。（圖／Buffet Wang授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站曾報導《吃到飽霸主是哪家？ 內行點名「這2間超難排」：根本訂不到》，綜合網友推薦名單，「饗饗INPARADISE」和「旭集和食集錦SUNRISE」獲得最多人點名。就有一位自稱「Buffet王」的網友發文，貼出自己吃旭集的戰果，吸引上千人按讚。他也曝光必吃攻略，提醒幾樣嚐鮮即可、避免佔胃吃不下太多。

這位網友在臉書《美食公社》貼文，說他吃的是旭集台北店平日晚餐時段，花了1590元再加10%服務費，共1749元，並說他一開始就打算專攻干貝、麵包蟹、牛舌、青甘生魚片、帝王蟹腳湯，接著就貼出輝煌戰果，「我一人吃了：40個干貝、18生魚片、16片牛舌、10個甜點、5個麵包蟹、3個炸海佬、3個帝王蟹湯、2個骰子牛、2個鰻魚、1個和牛可樂餅、1個沙公、1個香魚、1片牛排、1片牛小排、1個豬肋排、1個草蝦。」

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▲蟹和牛排都算推薦之一。（圖／Buffet Wang授權使用）

此外，「其他冰淇淋、可爾必思與紅茶飲料8杯，松露茶碗蒸、鮑魚土瓶蒸、水果懶得計算了，吃到很厭世」，他建議久久來訪一次即可，笑說下次要挑戰120個干貝，不過可能不會吃麵包蟹了，因為有點佔胃；還有日式甜點因為不合胃口，可能也不會吃太多。

至於旭集怎麼吃的攻略，除了看原PO吃的數量來決定（基本上吃越多越推），他也直接透露心得，認為必吃的有「干貝、牛舌、帝王蟹腳湯、青甘（鰤魚）生魚片、麵包蟹」，並提醒「麵包蟹螯要另外跟師傅要」；次要選擇則是「豬肋排、爐烤牛排、牛小排」；至於嚐鮮就好的食材，他覺得只有日式甜點，其他還是得看個人喜好。

▲原PO覺得日式甜點嚐鮮就好。（圖／Buffet Wang授權使用）

照片一出，其他人紛紛驚呼，「日本干貝40顆至少2000（元）起跳了」、「都給你吃就好了！回本」、「以市值來算，前面三項加起來，應該回本了」、「實在是很佩服能吃那麽多的人，我大概吃那盤干貝就差不多飽了。」不過原PO相當謙虛，「我覺得沒有回本，吃太少了」、「其實我真的吃不多」、「相信我，我是賠錢貨。」還有人疑惑「不是聽說（干貝）一次只能拿2顆嗎？」Buffet王則回覆「8點後自由搏擊。」