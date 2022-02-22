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全球十大YouTuber去年狂撈83億　7歲小妹靠拍這類片吸金8億上榜

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／mrbeast、likenastya）

▲全球10大YouTuber出爐。（圖／翻攝自IG／mrbeast、likenastya）

記者崔子柔／綜合報導

富比世雜誌（Forbes）日前公布「全球收入最多YouTuber」排行榜，提到去（2021）年總收入約3億美元（約83億台幣），比2020年提升4成，主要原因除了觀看次數提升，創作者也橫跨其他平台、推出個人品牌等，榜上年齡最小的則是7歲的俄羅斯女孩拉辛斯卡雅（Anastasia Radzinskaya），去年估計賺了2800萬美元（約7.8億台幣）。

榜首「MrBeast」的頻道有超過8840萬訂閱數，估計去年收入達到5400萬美元（約15億台幣），影片累計超過100億次觀看，他近期也因為翻拍《魷魚遊戲》再度爆紅，人氣水漲船高後，他更積極投入副業，開設MrBeast Burger雲端漢堡店，如今連在台灣都能透過網路平台購買。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／mrbeast、likenastya）

▲MrBeast跨足餐飲業，經營得有聲有色 。（圖／翻攝自IG／mrbeast）

第2名則是Jake Paul，除了經營YouTube頻道，他也是職業級拳賽選手，去年估計賺入4500萬美元（約12億台幣），榜上第9名則是他的哥哥Logan Paul，以年收1800萬美元（約5億台幣）擠入十大YouTuber。第3名為去年賺進3800萬美元（約10.6億台幣）的Markiplier，他的頻道以恐怖遊戲為主，有超過3100萬人訂閱，他不但創立個人服飾品牌，更在去年接拍電視劇《The Edge of Sleep》。

第4名則是Rhett and Link的頻道「Good Mythical Morning」，以脫口秀為主，有超過1750萬人訂閱，去年賺得約3000萬美元（約8.4億台幣）。第5名為Unspeakable，他的頻道主要製作遊戲影片，去年約獲得2850萬美元（約8億台幣）的收入。

而榜上年紀最輕的則是排在第6名的拉辛斯卡雅，她的頻道「Like Nastya」吸引超過8600萬人訂閱，影片內容大多是她和父親一起開箱玩具、做家事等，主要由家人進行更新，除了主頻道外，還有其他10個副頻道，她去年將YouTube的舊影片獲利權出售給Spotter，獲得驚人收益，並發展個人品牌及NFT等。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／mrbeast、likenastya）

▲Anastasia Radzinskaya的頻道主要由家人替她經營。（圖／翻攝自IG／likenastya）

第7名是10歲的Ryan Kaji，他在過去3年蟬聯該榜單冠軍，原先影片都以開箱玩具為主，隨著年紀漸長也開始改變風格，不過最受歡迎的仍是開箱玩具影片。第8名為頻道「Dude Perfect」，內容多以挑戰極限為主，像是走在飛行中的機翼上等，有超過5700萬人訂閱，他們也會進行線下巡迴演出。

第10名則是28歲的Preston Arsement，他經營數個不同頻道，其中以遊戲頻道「PrestonPlay」最為熱門，去年共賺入1600萬美元（約4.5億台幣）。

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