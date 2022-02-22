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5寶媽清理墓園遭907公斤墓碑砸死　兒目睹來不及救

記者黃翊婷／綜合報導

53歲的五寶媽納瓦羅去年10月28日在整理公墓時，被一塊重達2000磅（約907公斤）的紀念墓碑砸中，送醫急救仍因傷重不治。兒子安東尼當時也在墓園裡一起工作，沒想到目睹母親遭砸，氣得對該地的公墓協會提出過失訴訟，但目前尚未公布詳細的損害賠償金額。

美國5寶媽遭907公斤墓碑砸死。（圖／翻攝自Google地圖）

▲納瓦羅在工作時遭紀念墓碑砸死。（圖／翻攝自Google地圖）

根據美國《紐約郵報》報導，納瓦羅（Elvira Navarro）與兒子安東尼（Anthony Rosales）的工作都與墓園相關，2021年10月28日母子倆前往紐約史泰登島（Staten Island）的格蘭尼特維爾公墓工作，沒想到整理到一半時，一座紀念墓碑突然坍塌，砸中正在一旁工作的納瓦羅。

納瓦羅隨即被送往醫院急救，但仍在當日因為傷重宣告不治。律師斯基爾曼（Joshua Skillman）表示，安東尼目睹母親遭砸，身心嚴重受創，家人們認為該地的公墓協會沒有好好維護墓園，因此決定提起過失訴訟，但詳細的損害賠償金額還未確定。

而公墓社區聯盟執行董事舒爾茨（Rabbi Andrew Schultz）聽聞此事後，難過表示，這是組織最擔心也是最恐懼的事情，所以在工作中，大家要確保的第一件事情就是墓園的石頭是否安全，至於紀念墓碑為何會突然坍塌，有可能是地基損毀，「即使是維護得最好的墓園也可能發生這種狀況。」

¡MAMÁ HISPANA MUERE AL IR AL PANTEÓN! Elvira Navarro nunca imaginó que conseguiría la muerte justo en el cementerio

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