▲▼過年想贏錢？　打麻將時「這兩樣」絕對不可少

【企劃特輯】

過年即將到來，在家打麻將絕對是最佳消遣，不只試試新年手氣，還能消磨時間、促進感情。若想在打牌時運勢爆棚，除了每個人都知道的紅內褲開運法，還有兩樣打牌必勝幸運物絕對值得投資。

麻將一打便是三、五小時起跳，賭性堅強的牌友甚至打上三天三夜都不算什麼。持久戰講求精神、戰力與補給支援，能夠做好準備的人即可成為最後贏家。要比對手反應快、體力好、耐力強，就能胡得輕輕鬆鬆、舒舒服服。這時，升溫保暖與促進血液循環的「麻將神器」絕對是助你自摸到手軟的一大幫手！

石墨烯Ｘ彈力磁石條 緩解腰、腹部不適感 效果更全面

PP波瑟楓妮的二代醫療級石墨烯腰夾，以強大的「石墨烯」加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」，啟動高遠紅外線產生共振，達到「熱灸電療」的效果，提升循環代謝，保護腰部與脊椎，對不耐打牌久坐、容易出現腰痠背痛現象的人來說簡直是一大救星。只要使用石墨烯腰夾，便可預防姿勢不良的傷害，並可舒緩肌肉緊繃的不適感。

▲「醫療級石墨烯腰夾」能保護腰部與脊椎還能升循環代謝。【打牌神器這裡買】

許多人也會邊打邊吃零嘴，加上久坐結果越變越胖，但透過石墨烯的性能，能一併達成坐著就能燃燒脂肪的效果！僅需配戴三分鐘以上，石墨烯就能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴二十分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑一小時的效果。坐著打牌也能瘦，成效相當驚人。

▲透過石墨烯產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，讓你坐著打牌也能瘦。【momo 購物網 超值限量特組】

石墨烯超導被輕薄舒適 打牌也能暖呼呼

「PP超導石墨烯毯被」經紡織研究所檢測 可增加血流量、血流速

另外，血液循環不好的朋友，久坐容易腳麻、頭腦昏昏，打牌打到來不及反應、雙手不聽使喚。只要披上醫療級「PP石墨烯超導被」，能立即釋放出遠紅外線光波，可以幫助提高血流量、血流速，讓頭腦清晰、減少肌肉僵硬、痠痛或脖頸緊繃的不適，且厚度也只有冬被的1/3，既輕薄又服貼，與一條圍巾重量差不多，但卻能蓄熱升溫，幫助循環，提高全身溫度，幫你抵抗肩頸與手腳冰冷，彷彿自帶不必插電的暖氣機，也能避免冷到手腦不協調而一不小心打錯牌的窘境！就算要起身換座位、喝水、上廁所，蓋脫都非常輕便、安全，大幅提升打牌品質，讓你健康又發財！

▲「PP石墨烯超導被」經紡織研究所檢測，可增加血流量、血流速。

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