淡水傳下雪？高爾夫球場成「冰雪世界」超罕見　警方回應了

▲老淡水高爾夫球場是台灣第一座高爾夫球場，已有百年歷史。（圖／老淡水高爾夫球場（台灣高爾夫俱樂部）提供）

記者閔文昱／綜合報導

昨（20日）起受到今年冬季首波寒流影響，台南以北低溫均在10度左右。《高爾夫文摘》就指出，位於新北市淡水區的「台灣高爾夫俱樂部」（老淡水球場）傳出下雪消息，引發網友關注。對此，淡水警方晚間也回應。

高爾夫刊物《高爾夫文摘》雜誌21日晚間6點多在臉書發文指出，根據台灣高爾夫俱樂部官方社群平台晚間發布消息，「你也許不相信，淡水球場在下雪！如果你有在APP下載socatch，再打入資訊，就可以看到喔！百年一遇！球友如果正從淡水球場歸來，可以協助確認訊息。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲淡水「台灣高爾夫俱樂部」（老淡水球場）疑傳出下雪消息。（圖／翻攝自Facebook／高爾夫文摘 Golf Digest Taiwan）

《高爾夫文摘》同時還附上4張照片，只見黑白畫面中，不難看出球場確實成了冰雪世界，奇特景象讓網友看了不禁紛紛驚嘆，「百年難一見」、「真的嗎？」不過也有網友質疑，「那是冰霰吧？」、「不太可能吧！」、「淡水球友說見鬼了，沒下雪只有下雨」。《高爾夫文摘》則回覆，「我們也難以置信；但消息是來自於球場官方的社群平台」、「咱們讓子彈再飛一下」。

據了解，目前氣象局觀測淡水氣溫是14.0度，離下雪有段距離，而《ETtoday新聞雲》記者實際致電球場總機，語音回應已下班。另外，淡水分局則指出，淡水目前並沒有下雪，只有下雨。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完