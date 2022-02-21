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大陸 大陸焦點 特派現場

退休金不到1萬！老婦月拿一半「資助2學生」　原因曝光女大生哭了

善的循環將會一直延續下去。（圖／翻攝自極目新聞）

▲善的循環將會一直延續下去。（圖／翻攝自極目新聞）

圖文／CTWANT

大陸湖北省五峰一名就讀研究所三年級的陳姓女學生家境十分貧寒，而在過去的7年裡，都有一名龔姓阿姨在資助她；不料見面後她才知道，原來龔姓阿姨並非有錢人，生活也過得非常辛苦，每月退休金不到2000人民幣（約新台幣8800元），卻願意資助1000人民幣（約新台幣4400元）給2名學生念書，資助金額超過10萬人民幣（約新台幣44萬元），讓她非常感動。

根據陸媒《極目新聞》報導，即將畢業的陳姓女學生登門拜訪龔姓阿姨，感謝對方無私資助。陳姓女學生表示，走進去時覺得很疑惑，因為這個社區看起來很舊，後來才知道，原來阿姨並不是有錢人，每月退休費不到2000人民幣（約新台幣8800元），卻無私地幫忙2名學生完成學業，讓她非常感動。

陳姓女學生透露，從家中的擺設，看得出阿姨很節儉，在這樣的情況下卻一直資助她，真的讓她很震驚，同時也很愧疚。

對此龔姓阿姨表示，2015年無意間看到報紙上提到，2名來自五峰的貧困生，高考成績優異，卻為了大學生活費發愁，這讓她想到，丈夫早逝，自己也是一個人把兒子拉拔長大，而在兒子讀高中到上大學的階段，是她感到最艱難的時候，當時社會各界給予她很多溫暖和支持，讓她得以度過難關，因此決定幫助報紙上的2名學生。

退休金不到1萬…婦「拿一半」資助2學生原因曝　女學生聽完飆淚緊抱她

▲女學生非常感謝龔阿姨。（圖／翻攝自極目新聞）

龔姓阿姨說，「我曾經接受過別人的幫助，更能理解援助的力量和珍貴，當我能緩過一口氣來的時候，我迫切地想盡我所能去幫助別人。」她從自己的薪水拿出一半，各資助500人民幣（約新台幣2200元），就這樣持續了7年，即使退休後每月僅領1953人民幣（約新台幣8594元），仍持續支付。

陳姓女學生聽完後落淚，「龔阿姨的生活費總是準時到帳，從來沒有延誤過，每次跟阿姨聊天，她總會鼓勵我安心學習，不用為其他事情擔心。」

由於助學金佔了龔姓阿姨一半的退休金，有時碰上家庭開銷比較大，龔姓阿姨阿姨還會去撿回收、打零工來補齊缺口。至於另一名男學生目前已畢業，但龔姓阿姨從沒有主動詢問對方的去向，因為不希望給對方有任何負擔。

陳姓女學生臨走前抱住龔姓阿姨，「以後，我會常常來看您。」場面非常溫馨，讓在場其他志工也流下眼淚。而善的循環將繼續延續下去，陳姓女學生已連繫好另名中學生，未來將用自己微薄收入，繼續幫助其他人完成學業，「工作以後，我也會努力像龔阿姨那樣，盡自己力量幫助需要幫助的人，將這份愛心傳遞下去。」

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