雙北30分鐘內送到！氣球業者兼賣「笑氣」　查扣144支鋼瓶

▲台北市刑大日前在板橋區某鐵皮倉庫查獲氣球業者兼營販賣笑氣，警方查扣144瓶笑氣鋼瓶。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

為了杜絕青少年使用笑氣開趴亂象！行政院環保署2020年10月30日公告「笑氣」為列管化學物質，北市府更針對北市酒店、旅館、KTV等可能吸食笑氣營業場所訂定法規《台北市笑氣管制行政規則》，並於同年11月13日發布；北市警局刑警大隊接獲民眾檢舉，有氣球館業者利用膠膜分裝笑氣販售牟利，警方在2月18日會同環保局行動查扣笑氣鋼瓶144瓶、吸食笑氣氣球10多箱、廣告文宣等證物。

▲台北市刑大日前在板橋區某鐵皮倉庫查獲氣球業者兼營販賣笑氣，警方查扣144瓶笑氣鋼瓶。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市刑大表示：日前接獲民眾檢舉，鎖定「熊谷氣球館」雇用小蜜蜂把笑氣鋼用該行號「熊谷氣體」廣告膜加工包裝，在雙北地區販售牟利，台北市刑大與北投警分局共組專案小組，展開調查。

業者標榜使用日本進口氣體，並使用包膜技術避免氣體外洩，並打著笑氣「單筒3千、壓瓶（需回收鋼瓶）退1千價格」聘用司機在雙北地區到府販售、甚至提供專用鋼瓶袋、還可提供「消夜代購」服務，標榜可30分鐘內送達雙北地區、在笑氣圈頗有名聲。警方收網後發現該業者因政府新規查緝，供應笑氣價格水漲船高到每瓶8千元。

▲台北市刑大日前在板橋區某鐵皮倉庫查獲氣球業者兼營販賣笑氣，業者公然在網路刊登販售廣告樹大招風遭警方盯上。（圖／記者張君豪翻攝）

警方會同新北市環保局人員組成聯合稽查小組，2月18日到新北市某無招牌鐵皮屋倉庫內稽查，當場查獲販售笑氣的簡姓男子（34歲）等3名男子，並於倉庫內發現大量笑氣鋼瓶144瓶、供吸食笑氣使用之氣球10餘箱、廣告名片1箱等證物。警方偵訊後，認定簡男等人違反《毒性及關注化學物質管理法》移請新北市環保局裁罰，3人均各處30萬元罰鍰。

警方解釋：笑氣在常溫下無色、無味，容易使人不自覺吸食過量，攝入過多有生命危險，吸食、販賣笑氣行都是違法行為，若致人受重傷死亡，最重可處7年以上有期徒刑、無期徒刑，並得併科1000萬元以下罰金。



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