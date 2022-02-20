35年最強！尤妮絲風暴橫掃歐洲奪16命　釀鐵路癱瘓、百萬戶停電

▲ 尤妮絲在歐洲西北部釀成災情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

冬季風暴尤妮絲（Eunice）橫掃歐洲西北部，造成逾百萬戶停電，大眾運輸系統陷入混亂，多達16人因樹倒、被風颳起的物體砸中而死，為1987年至今35年來，歐洲威力最強的風暴之一。

綜合《法新社》等外媒報導，根據緊急服務部門，尤妮絲在英國、愛爾蘭、荷蘭、比利時、德國及波蘭合計造成16人死亡，包括荷蘭及波蘭各4人，英國3人，比利時及德國各2人，愛爾蘭1人，因樹木倒塌或被強風颳起的物體砸中而死。

尤妮絲挾每小時196公里風速襲英，創下英國最大陣風紀錄，導致多數鐵路系統關閉，鐵路營運商呼籲民眾暫勿旅行。倫敦東部布倫特伍德（Brentwood）一棵400年老樹砸中居家上班的23歲男子古德（Sven Good）家中，所幸無人受傷。古德表示，「我感覺整個屋頂都要壓在我身上，太可怕了。」

法國北部有30人因風暴相關道路事故受傷，荷蘭有數十人因教堂鐘塔倒塌憂慮，被迫撤離家園。

由於電力系統受損，荷蘭鐵路中斷，英國往法國方向的歐洲之星（Eurostar）及Thalys高速列車也暫停。法國及愛爾蘭正極力搶救鐵路中斷及停電問題，德國鐵路公司也表示，有超過1000公里的鐵道受損。

波蘭西北部遭受重創，截至19日下午仍有120萬戶停電。英國則有120萬戶家庭及企業恢復供電，但仍有22.6萬戶無電可用。

尤妮絲成為1987年襲擊英國及法國北部的「大風暴」（Great Storm）過後歐洲威力最強的風暴之一，使得倫敦18日發布有史以來第一個紅色天氣警戒。科學家指出，這二大風暴都挾帶「刺狀急流」（sting jet），為一種罕見的氣象現象，因大西洋氣壓系統不尋常匯合，導致尤妮絲威力增強。