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繼母的誘惑！地方媽媽自爆2兒面前「習慣裸體亂晃」　家長戰翻

▲▼ 女網友自爆在小孩面前總是全裸。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 惠妮自爆在小孩面前總是全裸。（圖／翻攝自TikTok／@paigewhitney7）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子日前在網路上分享照顧孩子的經驗，透露自己在家時「不怎麼穿衣服」，就連在二個繼子面前也是，令許多網友傻眼。儘管她宣稱，二個孩子年紀還小，「他們不知道自己看了什麼」，仍招來大批網友論戰。

《太陽報》報導，TikTok用戶惠妮（Paige Whitney）是二個男孩的繼母，孩子分別是3歲及1歲。她先前拍攝影片自爆，在繼子面前很少穿衣服，「身為二個小男孩的繼母，我必須說我在他們周圍不怎麼穿衣服。他們還小，不會用成年人的眼光看待身體，所以應該沒什麼問題。」她也表示，若孩子們覺得不舒服，她就不會繼續這樣下去。

惠妮後來上傳新影片補充，「如果我兒子長大後對此有意見，我會改掉的。我考慮在他們5歲時改掉，因為我知道他們到時候會開始好奇。但他們的大腦還太年輕了，他們不懂的。」

儘管惠妮解釋了自己的想法，仍招來許多家長猛烈批評，紛紛留言表示，「這種事絕對不會發生在我孩子身上」、「如果那是我小孩，我會很生氣」、「這樣很不妥」。不過，也有部分網友認為惠妮的做法沒有問題，「他們的繼母在家裡可以想怎麼穿就怎麼穿」、「我們應該示範如何自在面對人體給孩子看」、「裸體主義者的生活方式沒有錯」。

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