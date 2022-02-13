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俄國三面包夾烏克蘭！可能入侵地點曝　700戰車和最強部隊強勢壓境

▲▼衛星圖像顯示葉利尼亞如今停了大量俄羅斯戰鬥群和戰車。（圖／路透）

▲衛星圖像顯示葉利尼亞如今停了大量俄羅斯戰鬥群和戰車。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯如今已從南部的克里米亞、北部的白俄羅斯，以及兩國邊境俄羅斯一側「3面包夾」烏克蘭，讓兩國局勢變得愈發緊張，而俄軍會從哪個方向侵入烏克蘭也成為了外界的焦點。CNN對此進行分析後發現，俄羅斯最理想的路線可能會是從烏克蘭東部的分裂地區入侵，因為從白俄和克里米亞進軍充滿了風險。

烏克蘭東部

分裂地區頓內茨（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）是2014年以來烏軍和親俄分子經常發生衝突的地區。分析人士假設，俄羅斯可能會持續增強當地的軍事實力，從而讓烏東成為俄軍最容易入侵的位置。

衛星圖像顯示，俄國境內部署了約700輛戰車、步兵戰車、彈道飛彈發射車和坦克的葉利尼亞（Yelnya）軍事基地，近日已將軍事裝備移到距離烏俄邊境更靠近的地方，而與烏克蘭東北部接壤的庫斯克州（Kursk）和別爾哥羅德州（Belgorod Oblasts）的軍事活動也變得更頻繁。

而波多馬克（Potomac Foundation）研究俄軍行動的卡波（Philip Karber）也表示，俄軍最強大的進攻部隊「第一近衛坦克軍團」（First Guards Tank Army），已從原本駐紮的莫斯科地區向南移動400公里，來到從庫斯克州入侵基輔路線上的最佳地點集結，以便進行快速裝甲進攻。

▲俄軍在白俄邊境城市列奇察（Rechitsa）集結。（圖／路透）

▲俄軍在白俄邊境城市列奇察（Rechitsa）集結。（圖／路透）

白俄羅斯

白俄羅斯是俄國的親密盟友，因此西方此前就一直擔心白俄會為俄羅斯開路，讓俄國從境內入侵烏克蘭。2月10日，白俄與俄羅斯也在距離烏克蘭首都基輔僅約200公里處，展開為期10天的聯合軍事演習，俄國還為此派出3萬多名士兵、S-400地對空飛彈系統及多架戰機，是冷戰以來俄羅斯在白俄最大的軍事集結，更讓西方國家感到擔憂。

不過，從白俄進攻基輔的路線困難重重，因為俄軍必須要穿過面積高達80萬坪的平斯克沼澤地（Pinsk，又稱Pripet），才能進入烏克蘭，而機械化的部隊在潮濕的天氣下就很難穿越此處。過去，納粹德國在1941年入侵蘇聯時，這個沼澤就嚴重影響了德軍挺進的速度，因此此路線可能不是俄國的首選。

▲俄軍行經克里米亞一條道路。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍行經克里米亞一條道路。（圖／達志影像／美聯社）

克里米亞

2014年被俄羅斯吞併的克里米亞也是選擇之一。衛星圖像公司Maxar最近觀察到，克里米亞出現了超過550個行軍帳篷和數百輛軍事車輛，顯示當地有大量部隊和裝備部署。10日，Maxar也首次在克里米亞西北海岸的斯拉夫尼（Slavne）見到軍事集結，而黑海港口城市塞凡堡也部署了6艘大型兩棲登陸艦。

戰略與國際研究中心的分析人士認為，俄軍可能試圖在克里米亞西北部，將大型兩棲登陸艦直接開入烏國黑海港口敖得薩（Odessa），並直接進入烏克蘭。不過該公司認為，儘管這條路線的收益很高，但由於敖德薩是一個人口密集的城市，在市內進行城市戰鬥的話，對防守方而言更有利，因此對俄軍的風險也更大。

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