汐止單親父成植物人　小四童繳不出醫藥費…還安慰阿嬤：不哭了

▲新北市議員張錦豪得知葉姓男童家逢變故後立刻出面協助。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

新北市汐止區金龍國小四年級葉姓男童近日家庭遭逢變故，葉父因意外而成為植物人，而男童出身單親家庭，經濟重擔都落在71歲阿嬤身上，祖孫倆更被龐大醫療費用壓得喘不過氣，但男童十分堅強，照顧父親之餘還不忘安慰阿嬤，此事曝光後引發大眾關注，新北市議員張錦豪幫葉家成立捐款專戶，目前已湧入百萬善款。

據了解，葉父從事精緻旅遊業，平時單親撫養兒子，原本收入十分穩定，但工作因疫情影響，只好改行與朋友合夥經營車內裝潢生意。

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葉父去年底到雲林工作，整天久蹲不起，晚間8時許起身時突感不適、直接倒地，送醫後發現他腦溢血，情況十分危急，最終保住性命，但也變成植物人。

而家中經濟重擔倒下，所有壓力便落在阿嬤身上，葉嬤曾在病房外失聲痛哭，男童則陪在阿嬤身邊並堅強安慰，表示「妳要跟我一樣勇敢，哭完這次，以後就不哭了」，超齡表現讓人無比心疼，此事經媒體曝光後也引發大眾關注。

新北市議員張錦豪得知後立刻出面協助，他考量阿嬤不熟悉電腦，無法花時間做捐款紀錄與公開徵信，因此由他代為擔任捐款窗口，他也強調捐款的流程絕對公平公正公開，倘若對捐款有任何疑問均可依循電話聯繫，而短短2天就已湧入百萬善款。

金龍國小校方也已緊急撥出急難救助金2萬元並進行相關救濟金申請，陪課老師也捐出1萬元給葉家，各界送暖希望幫助男童度過難關。

單親父親成植物人... 由新北市議員張錦豪發佈於 2022年2月17日 星期四

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