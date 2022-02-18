統一企業落實「品格、品牌、品味」三品文化　打造亞洲流通生活平台

▲作為台灣市值前20大公司，統一企業不單單販售大宗物資的麵粉飼料，乳品事業也是台灣最大的B2B鮮乳供應商。（圖／品牌提供）

統一企業為台灣最大的食品飲料廠商，2021年合併營收達4735億元，改寫歷史新高，此次獲得《東森新媒體ETtoday》主辦的「企業聲望大調查」最佳品牌獎、最佳人氣獎、永續經營獎「三冠王」肯定，董事長羅智先表示，這是全體同仁秉持「誠實勤道、創新求進」的精神，落實「品格、品牌、品味」的三品文化，以提供社會更好的服務、提昇生活品質的具體展現。

作為台灣市值前20大公司 ，統一不單單販售大宗物資的麵粉飼料，乳品事業也是台灣最大的B2B鮮乳供應商，茶飲事業包括純喫茶、麥香、茶裏王等3大品牌，還有全球第一包帶有「肉塊」的常溫調理包泡麵滿漢大餐珍味牛肉麵，以及近年持續佈局的烘焙麵包，加上積極展店的統一超商，幾乎攻佔每位國人的日常，並以建構亞洲流通生活平台為目標，啟動下一個50年的成長動能。

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從食品製造業轉型生活產業集團 啟動下一個50年

近年的統一已從食品製造業轉型為生活產業集團，如何定義企業文化？羅智先說，統一集團的文化，就是講求真善美，一種同理心，商品和服務能夠讓消費者吃的、用的都能安心、開心，這種精神與文化反映於統一的品牌經營、商業策略和經營管理上一以貫之。



「我們提出打造一個 『三品文化』 的組織 ， 就是品格、品牌和品味 ，這是統一下一個50年共同努力的方向。」羅智先進一步說明，品格是做人做事的基本天道，品牌是打造出一個與眾不同，為消費者所最愛的理念，品味則是傳達不凡品格與卓越品牌的從容與優雅。

以瑞穗鮮乳為例，2017年、2018年連續兩年度榮獲「Monde Selection－世界品質評鑑大賞金獎」，以及有食品界米其林指南之稱的「iTQi國際風味絕佳獎章」兩項國際大獎，便是統一的品牌在國際舞台上發光，根基於三品信念上的具體成果。

▲統一企業幾乎攻佔每位國人的日常，現已逐漸從食品製造業轉型生活產業集團。（圖／品牌提供）

羅智先指出，集團裡的每一個品牌都有專人或專組負責，照顧品牌就好像媽媽照顧自己的孩子一樣 ， 隨時思考每一個細節，每個品牌有其清楚的定位及消費取捨，長久以來積累出品牌優勢的護城河。

貫徹實踐創辦人高清愿「三好一公道」的理念

統一集團最為人熟知的是創辦人高清愿所倡導的「三好一公道」經營理念，指的是服務好、信用好、品質好與價錢公道，各個品牌以發現消費者的需要來實踐，不僅是食品領域，近年由統一美麗事業董事長高秀玲領軍的生活產業，也在集團多角化的營運中傳承誠信的文化底蘊。

▲瑞穗鮮乳榮獲「Monde Selection－世界品質評鑑大賞金獎」，及「iTQi國際風味絕佳獎章」兩項國際大獎。（圖／品牌提供）

另外，統一於2017年正式啟用斥資10億元打造的國家級「食品安全中心大樓」，對供應商、原物料、製程及產品進行更嚴格把關，生態鏈的風險管理亦擴及統一超、康是美、統一藥品等轉投資事業，將食品安全的維護提升至國際級水準。

長久作為獲得全民的肯定，羅智先表示，這是統一日後繼續努力的最大引擎，秉持取之於社會、回饋於社會的精神與態度，各項行為就能夠融入社會日常生活的同理心 ， 統一集團的營運自然也能永續經營。