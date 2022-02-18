大咖集體許願「留下奈良美智畫作」！文總：研議可行性

▲各界集體許願，期望能留下奈良特別為台創作的《朦朧潮濕的一天》(Hazy Humid Day) 。（圖／Yoshitomo Nara／臉書「奈良美智特展」）

記者林育綾／綜合報導

「奈良美智特展」在2月13日圓滿落幕，不過主持人黃子佼、社會學家李明璁等各界人士紛紛表態，集體許願奈良特別為台創作的《朦朧潮濕的一天》(Hazy Humid Day) 能留在台灣，卻有藝術界人士評估該畫行情恐逼近天價，「留畫」訴求須克服許多挑戰。對此，文化總會今（18）日首度回應，將與奈良團隊交換意見，並研議可行性。

文化總會主辦「奈良美智特展」在過去一年巡迴全台三地，引起觀展風潮，共吸引逾24萬人次參觀，創下許多紀錄，其中奈良美智特別為台灣創作全新作品《朦朧潮濕的一天》(Hazy Humid Day) ，蔡英文總統也曾親自致謝，在疫情期間成為「台日互助友誼」寫下新頁。

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▲奈良美智特別為台灣創作全新作品《朦朧潮濕的一天》(Hazy Humid Day) ，蔡英文總統也曾親自致謝。（圖／文化總會提供）

不過在「奈良美智特展」落幕後，許多名人包括黃子佼、李明璁、藝術家楊士毅、媒體人陳威臣、插畫家米力等，紛紛表態期望促成《朦朧潮濕的一天》能留在台灣。黃子佼就在臉書貼文表示，奈良美智用藝術療癒了我們，想到畫作即將離開，不免感到惋惜不捨。

黃子佼說，如果我們能把這幅畫留在台灣，那會有多珍貴溫暖，不僅可以讓更多人欣賞別具意義的她，也能讓回憶永留存。他期盼能出現有志之士，促成此事的發生，也期盼各展場空間做好妥善萬全準備，「留住這位大藝術家，在這個疫情新時代為台灣而畫的作品。」

而李明璁也表示，奈良美智在台灣的展，在時空脈絡裡其實深具台日情誼的重大意義。他提到去年此時，奈良先生在自己的IG上貼了這張作品《Hazy Humid Day》，這是他為台灣特別創作的畫，也是他自己最喜歡滿意的近作之一。李明璁表示想呼應並加入黃子佼與很多朋友的集體許願；更希望如果未來能在良好保存的前提下，做為公益地公共展示，「讓特展雖結束卻有個永恆的延續，那就宇宙感謝了！」

對於各界的許願，文化總會今（18）日首度回應表示，已經瞭解各界對留下奈良美智作品的期盼和呼籲，接下來會與藝術家及其團隊交換意見，並傾聽更多國人對奈良美智畫作的想法，以及尋求最大公共性，讓作品可以讓更多人欣賞的典藏方式，研議把畫作留在台灣的可行性及方式，待有具體進度會再向外界說明。