外役監科長遭痛毆！妻嘶喊「車上有小孩」：放過我們　2嫌遭聲押

記者陳韻如／花蓮報導

花蓮自強外役監周姓戒護科長15日晚間開車遭人追撞，事後卻遭到19歲劉姓男子、18歲黃姓男子持鋁棒、辣椒水攻擊，周男左手慘被打到骨折。據悉，當時周男妻小在車上也遭到波及，嚇得周妻在車上不斷哭喊，「車上有小孩，放過我們」。警方事後循線逮捕2嫌到案，並依法送辦，檢方偵訊後認為2人惡性重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

▲▼花蓮戒護科長當街遭毆，妻小在車上也遭到辣椒水波及，嚇壞崩潰哭喊求饒。（圖／記者柯証誟翻攝）

這起案件發生在15日晚間7時許，周男開車行經德安一街，但他卻在停等紅燈時抄到後方19歲劉姓男子開車追撞，雙方下車後，劉男竟與車上黃姓乘客持球棒、辣椒水不分青紅皂白的直接攻擊周男，而周男因伸手抵擋，左手慘被打到骨裂，車上妻小也遭受到辣椒水波及，嚇得周妻在車上不斷哭喊，「拜託你…放過我們，我們有小孩」、「對不起啊嗚嗚嗚」等，直到犯嫌逃跑後才趕緊報警。

警方獲報到場後，緊急將周男一家送醫，並展開追查，當晚就逮捕2嫌到案，不過2嫌說詞反覆，且不分青紅皂白就痛毆周男，行徑詭異，警方隨後也將2人依法送辦。

稍早最新消息傳回，檢方認為2嫌涉犯殺人未遂、傷害及恐嚇等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人，及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。