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健保「漲」聲響起！大醫院領藥+做檢查　恐噴掉一張「小朋友」

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲健保「漲」聲響起！大醫院領藥+做檢查，恐噴掉一張「小朋友」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

111年健保費率維持不變，但領藥、檢驗檢查與掛急診都要漲價！健保會2月25日將召開第二次委員會，討論部分負擔調漲事宜，健保署已擬定相關草案，輕症未經轉診就到大醫院掛急診，最高將多收300元；若直接到大醫院做檢驗檢查與領藥，加上原本的門診部分負擔，恐噴掉一張「小朋友」。

健保部分負擔多年未調整，依照現行制度，檢驗檢查、門診藥費在100元以下與慢箋都免收部分負擔，急診部分負擔則依基層院所、區域醫院和醫學中心有所不同。醫學中心收費依檢傷分類分級，一、二級收取450元、三至五級收550元，但新制將依照疾病輕重有所升降。

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據了解，部分負擔調整草案中，將加收門診藥品20%作為部分負擔費用，基層診所、地區醫院維持200元上限；區域醫院、醫學中心增增加至300元。至於慢箋部分，第一次依然比照門診藥品收費，但之後若改到地區醫院、基層診所或社區藥局領藥，就可比照現行方案免收部分負擔。

▲▼未經轉診到大醫院費用試算。之後會調整勿重複使用。（圖／記者嚴云岑製）

▲未經轉診到大醫院最高收費試算。（圖／記者嚴云岑製）

至於民眾最關心的檢驗檢查費用，未來也會一併收取10~20%費用，但依照基層院所、區域醫院與醫學中心分別設下200~400元的天花板價，而基層院所檢驗檢查若低於100元則免收費。

最後，急診部分負擔也有所調整，草案中將醫學中心檢傷分類在四、五級的患者增收100~300元部分負擔，三級維持不變，一、二級則減收100~200元，減少小病衝大醫院造成醫護人員負擔。

健保署長李伯璋表示，急診部分負擔調整經過精算，每年只會增加1.2億元挹注健保基金，但讓民眾「有感」的調幅，可望減少醫學中心急診壅塞情況，提升急、重、難症醫療品質；而門診藥品與慢箋調整，只會增加120億元收入，但希望藉此減少民眾看病次數，讓點值回歸正常。

不過，李伯璋強調，雖然草案已經部長核可，但仍有待2月25日健保會討論才能定案。經過精算，此次調整對於民眾影響有限，因為6成民眾每次看病藥費不會超過200元，而真正需要健保資源的重大傷病、低收入、原住民與分娩，依然免部分負擔。

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