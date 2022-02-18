遭逼討保護費再硬上！酒女下體出血不敢逃　5煞淫笑：她很好玩

▲花蓮5名惡男索討保護費，還二度重壓性侵陪酒女子。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／綜合報導

花蓮5名男子2020年11月間到一間卡啦OK店索討保護費，並且藉機「假消費真性侵」，侵犯一名陪酒女子得逞。花蓮地院審理後，依恐嚇得利罪、加重強制性交等罪，將5人分別判8月至8年6月不等刑期。

判決指出，鄧姓、蔡姓、方姓以及2名郭姓男子2020年11月21日，到花蓮某卡啦OK店消費，藉機滋事索討保護費；期間他們消費7900元後，向店家表示消費金額可從當月應繳納的保護費中扣除，恐嚇若不服從，無法保證後續會發生何事，使店家心生畏懼，接著一群人持續於店外徘徊1、2小時，遲遲不願離去，使得店家不得已只好提早結束營業。

豈料，這群人討錢不成，將目標轉向店內的陪酒女子，先是由其中一人強壓女子於沙發上稱「這個女孩子很好玩，儘量玩」，接著強行硬上得逞。隨後，女子為求脫困，隨手拿起杯子砸向地板，趁隙逃離現場，並到廁所發現下體已出血，然而女子初步處理傷口後，顧及經濟狀況不佳、為賺取檯費維持生計，再次返回包廂，而男子們見狀，竟再度性侵女子得逞。直到女子逃離包廂，報警處理，全案曝光。

對此，審理期間，加害者否認恐嚇，聲稱是店家主動提議要用保護費折抵帳單費用，但店家駁斥這項說法。另外，針對性侵部分，加害者表示，他們有給女子小費，只是在玩遊戲。

被害女子則表示，性侵事件共有4、5人參加，案發當時自己被壓著侵犯，不知道有多久時間，但確實有超過一首歌的時間。

法院勘驗相關事證，確認5人犯行，考量分工動機、和解狀況，審酌後依恐嚇得利罪、加重強制性交等罪，將5人分別判8月至8年6月不等刑期。