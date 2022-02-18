健保部分負擔漲定了！　醫學中心做電腦斷層一次噴1千

記者黃翊婷／綜合報導

健保檢驗檢查費和藥費的部分負擔預計調漲10至20％，但會設置收費上限。另外，未來若未經轉診到急診就醫也會一併調漲，民眾在新制上路後若是在未經轉診的情況下前往醫學中心就醫，以接受電腦斷層檢查為例，加上掛號費等費用，恐怕一次就要拿出一張千元大鈔。

▲健保部分負擔調整，最快今年就會正式上路。（資料照／姜國輝記者攝）

健保藥品部分負擔目前採定額制，未來調整後，藥品與檢驗檢查都會加收10至20％，但會設上限。健保署長李伯璋說明，若以10％調幅計算，藥費超過300元者將多收30元，施作3000元檢查將多收300元；而為了避免民眾擠大醫院，此次方案中也對慢箋進行調整，只要對地區醫院、診所、社區藥局持慢箋領藥，就可免收部分負擔。

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根據健保署公布的就醫部分負擔說明，現行規定下，未經轉診前往醫學中心西醫門診就醫，門診的基本負擔為420元，若新制上路後，民眾在未經轉診的情況下前往醫學中心進行電腦斷層檢查，檢驗檢查費加上門診部分負擔等費用，到時恐怕一次就得拿出一張千元大鈔。

▲現行的門診部分負擔費用。（圖／健保署）

「我們要讓民眾有一點痛但不能恨。」李伯璋表示，依照109年健保資料分析，國人一年平均看病14至15次，但如果民眾少看一次病，或改去診所或地區醫院求診，平均一年會減少378億點，在總額固定前提下，每一點可換得較高的金額，對醫院、醫師都有幫助。

雖然健保署目前仍在整理調漲的相關方案，但在擬定版本中，也針對地區醫院、診所設檢驗檢查免收費下限，目的是鼓勵民眾先到鄰近診所就醫，有需要再轉診到醫院，也避免醫院為了衝高點值狂收病人，真正落實分級醫療。

衛福部社保司長商東福表示，部分負擔調整將於2月25日健保會上討論，調整原則不希望造成民眾就醫障礙，調幅也不會很大，屆時健保署會在會議上報告細節方案，若達成共識才會進到預告、公告程序，但之前一定會與民眾有充分討論，若一切順利的話，今年內有望上路。