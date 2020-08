摩托羅拉中階新機 G9 Plus 渲染圖流出！　傳售價約9,700元

▲Motorola 新機 G9 Plus 渲染圖。(圖/GSAMARENA)



記者謝仁傑/綜合報導

爆料達人 Evan Blass(@evleaks) 洩露了 Moto E7 Plus 和 Moto G9 Plus 兩款中階新機的渲染圖,且 G9 Plus 已通過 FCC 認證,看來,估計 Motorola 很快會推出新產品。

據外媒《GSAMARENA》報導,Moto E7 Plus 圍繞水滴缺口螢幕構建,搭載5,000 mAh電池、Snapdragon 460晶片組,以及4GB RAM和64GB儲存空間;指紋感測器和雙鏡頭在手機背面,主鏡頭有4800萬像素,輔助鏡頭配置則尚不清楚,新款手機將有藍色和橘色兩種配色。

G9 Plus 配備前置打孔鏡頭,背面則有四個鏡頭的相機組,主鏡頭有6400萬像素;Google 助理按鈕位於左側,指紋感測器和音量鈕則位於右側,配備4GB RAM和128GB儲存空間,以及4700 mAh電池,將有藍色和古銅色兩種配色。

Moto G9 Plus 是摩托羅拉即將推出的中階機,預計很快就會發布,目前在FCC數據庫中。價格傳為277歐元(約新台幣9,700元),未來幾週內或許會陸續出現關於 Moto G9 Plus 詳細規格的更多訊息。

