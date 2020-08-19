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摩托羅拉中階新機 G9 Plus 渲染圖流出！　傳售價約9,700元

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▲Moto G9 Plus。（圖／GSAMARENA）

▲Motorola 新機 G9 Plus 渲染圖。（圖／GSAMARENA）

記者謝仁傑／綜合報導

爆料達人 Evan Blass（@evleaks） 洩露了 Moto E7 Plus 和 Moto G9 Plus 兩款中階新機的渲染圖，且 G9 Plus 已通過 FCC 認證，看來，估計 Motorola 很快會推出新產品。

據外媒《GSAMARENA》報導，Moto E7 Plus 圍繞水滴缺口螢幕構建，搭載5,000 mAh電池、Snapdragon 460晶片組，以及4GB RAM和64GB儲存空間；指紋感測器和雙鏡頭在手機背面，主鏡頭有4800萬像素，輔助鏡頭配置則尚不清楚，新款手機將有藍色和橘色兩種配色。

G9 Plus 配備前置打孔鏡頭，背面則有四個鏡頭的相機組，主鏡頭有6400萬像素；Google 助理按鈕位於左側，指紋感測器和音量鈕則位於右側，配備4GB RAM和128GB儲存空間，以及4700 mAh電池，將有藍色和古銅色兩種配色。

Moto G9 Plus 是摩托羅拉即將推出的中階機，預計很快就會發布，目前在FCC數據庫中。價格傳為277歐元（約新台幣9,700元），未來幾週內或許會陸續出現關於 Moto G9 Plus 詳細規格的更多訊息。

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