「房屋代銷群聚80人吃飯25人唱歌」　陳時中點名關心疫情兩大案

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中今（17）日公布新增14例本土病例，10例與新北設計師衍伸的房屋代銷群聚有關，1例為高雄煉油廠相關、1例為桃機航警女兒，苗栗砂石場也有2人確診。指揮官陳時中點名目前最擔心的2大案分別為房屋代銷群聚與高雄煉油廠，前者足跡廣、工作性質場域不同；後者個案相對單純，但對國家經濟影響大。

房屋代銷公司人員（案19813）與新北市內設計師（案19665）同餐廳用餐，昨日同職場有2人確診，今日再衍伸出用餐唱歌染疫，加上設計師室友與房屋代銷員工父母，該條傳播鏈累計15人染疫。

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今日公佈個案中，案19926為30多歲女性，戶籍地在新北市，但卻在赴台東工作時被匡列採檢確診，根據台東縣衛生局公布資料，2人曾在2月13日於錢櫃KTV歡唱。此外，案19331則是在高雄港工作，但與目前高雄港群聚並非同一碼頭，為住高雄北上參加聚會匡列採檢確診。

陳時中表示，目前確診者都是參加宗教協會群聚，有80多人一起吃飯、25人一起唱歌，相關檢驗還在進行中，但目前已知8人感染，加上昨日公布的50多歲住北投婦人（案19816），該群聚已有9人確診。

而高雄大林煉油廠爆發群聚，經過疫調發現，煉油廠確診員工曾到該紅茶牛奶店消費，且就是由該店員服務，而根據煉油廠員工發病日來看，店員很有可能就是被煉油廠員工感染。陳時中表示，今日新增個案為紅茶牛奶店員女友（案19881），當時有跟男友一起採檢，男友先採檢陽性，而女友近日出現症狀，再次採檢陰轉陽確診。