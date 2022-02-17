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iPhone 13 Pro Max下殺　降價近4000元

▲iPhone 13系列降價。（圖／傑昇通信提供）

▲iPhone 13系列降價。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

各大廠牌新機陸續出爐，傑昇通信也推出限時優惠活動，即日起至2月20日限時四天，全台傑昇通信門市購買iPhone 13 Pro Max（256GB）最高享3,910元折扣，OPPO、三星手機及平板、AirPods第三代等多款人氣3C商品特價優惠。

傑昇通信表示，新機頻發絲毫沒有影響iPhone 13系列的熱度，傑昇通信門市購買熱銷單機iPhone 13（256GB），原價29,400元，活動期間降價至26,190元，直降3,210元，殺價相當有感；買iPhone 13 Pro（128GB）結帳金額免三萬，現賺2,910元最划算。旗艦機iPhone 13 Pro Max（256GB），特殺3,910元折扣，破盤價36,490元就能帶回家。

新機S22系列上市的三星，此時買前一代高單價的旗艦機型也很划算，像是口碑最好的Galaxy Note20 Ultra特惠27,190元，最高現省16,710元，另一款賣爆的中階5G手機Galaxy A52s（6GB/128GB）只要9,790元；此外，有手機界單眼的S22旗艦系列，2/15一開放預購變登記額滿，令人驚呼連連，至2/28前來傑昇通信門市預購S22及S22+，除了享有9,070元的原廠登錄禮，再加碼送配件購物金1千元。

擁有強大AI美顏技術、獨家Reno Glow晶鑽工藝、拍照錄影美到不容忽視的OPPO Reno6，還搭載65W SuperVOOC 2.0超級閃充，及內建4300mAh電池，活動期間下殺69折，折後賣11,790元，現省5,200元；而換新設計的AirPods第三代，外型融合了AirPods Pro，且不光是耳機本身防水，配套的充電盒也有同樣IPX4 防水等級，稍有雨水、汗水沾濕，抹乾淨即可，來全台傑生門市購買享有獨家搶購價5,490元。

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