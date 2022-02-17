星座專家白瑜慘了！大爆前夫偷吃挨告　「1關鍵」被判拘役25天

▲白瑜大爆前夫偷吃挨告結果出爐。（圖／藝世代文化提供）

記者黃哲民／台北報導

星座專家白瑜前年在電視台談話性節目爆料張姓前夫外遇，她因此罹患恐慌症等私密內容，張男認為白瑜說法不實且內容無關公益，告白瑜涉嫌加重誹謗，白瑜否認意圖破壞前夫名譽，辯稱僅跟觀眾分享人生觀與婚姻觀，台北地院審理認為白瑜隨意揭露前夫私德，今判她拘役25天、得易科罰金2萬5000元，可上訴。

現年39歲的白瑜出生於大陸山西，外型凍齡、談吐輕柔，有心理學背景還懂催眠、奧修禪卡，出版多本星座愛情書籍，也常上電視節目大方分享自己失婚、獨自扶養10歲女兒的經歷，吸引一票粉絲，許多人找她諮商，更被稱為星座女神。

本案源於白瑜2020年間，分別在媒體採訪及電視台談話節目中，透露與張姓前夫交往2年結婚，但新婚當天深夜11時許，她卻聽見老公接聽一名女子來電，因話筒聲音大，她清楚聽見來電女子喊：「我打了好多人的電話，終於找到你了！我真的很想你...」等語。

白瑜聲稱當場崩潰，把自己鎖進衣櫃，後來又發現前夫跟許多異性關係密切，她因而罹患恐慌症、併發哮喘，曾思考「要不要離婚，但是太沒面子了！」不過隱忍多年還是離婚。

張男認為白瑜說法不實，且內容無關公益，怒告白瑜涉犯加重誹謗罪嫌。白瑜不認罪，堅稱受訪與上節目所說，都僅分享個人的人生觀和婚姻觀，鼓勵單親父母走出自我，且她有2段婚姻，沒指名道姓在說誰。

不過法官審理認為，張男並非公眾人物，白瑜使用「前夫」字眼，足以讓親友熟人辨識她描述的故事對象就是張男，今依加重誹謗罪判她拘役25天、得易科罰金2萬5000元，可上訴。