巴戈罹癌王難揪出！專家點出1症狀注意：癌細胞跑得比時間快

▲巴戈胰臟癌離世。（圖／記者張一中攝、向娃臉書）

記者張乃文／綜合報導

資深藝人巴戈昨晚因胰臟癌辭世，享壽67歲，消息傳出讓演藝圈相當不捨。胰臟癌因早期症狀不明顯，往往惡化快速，一旦確診大多為晚期，因此又被稱為「癌中之王」。不僅是巴戈，近年國內外許多名人皆難敵此病。毒理專家招名威也提到，「媽媽就是因它而過世」，而當時媽媽的狀況，最明顯的就是「沒緣由輕微發燒。」

毒理專家招名威經常在臉書分享衛教訊息與時事評析。而藝人巴戈罹癌過世的消息，他也發文談及恐怖癌王。教授表示，其實他對於胰臟癌並不陌生，因為「我媽媽就是因它而過世的。」有許多衛教訊息都有提到，早期胰臟癌症狀不明顯，甚至有些人說「沒有症狀」，而他也回憶當時在觀察媽媽狀況時，「還是有的，就是發燒。」

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招名威說，沒緣由的輕微發燒、大多落在38.5度，初期會每隔幾週就反覆發生，去診所吃退燒藥確實可緩解，但後來頻率變得愈來愈高。因此，他也趕緊帶媽媽到醫院檢查，以為是不是被什麼東西感染，就這樣持續跑了幾個科別，卻都無法明確判斷原因，他心裡也覺得愈來愈不妙。

招明威表示，媽媽體重甚至開始變輕，最後他們前往血液腫瘤科看診，檢查後確定是惡性腫瘤，「還好是初期」。但沒想到，手術後一年半的時間，腫瘤復發了，癌細胞持續擴大，開始出現上腹痛、背痛、消化不良、體重快速減輕、黃疸等症狀，中間過程都在治療，是什麼方式又是另一個故事，「但從復發到過世，就13個月。」

招明威談到，網路上很多人說什麼樣的人會屬高危險群，包括「60歲以上、男性居多、吸菸者、嗜酒者、飲食中攝取肉類、脂肪、糖類偏高者、糖尿病患者、長年接觸化學藥品者等」，其實以上都是，另外再補充4點給大家參考：1、不愛曬太陽；2、睡眠不正常；3、飲食不均衡；4、工作壓力極大。

招明威坦言，後面這4點就是媽媽的狀況，「前面所述的高風險條件，她卻一個也沒有。」他了解罹患癌症很煎熬，無論是病人還是家屬都是，心靈層面的建設更是，畢竟胰臟癌目前治療效果不佳，最好的處理方法仍是早期預防、早期治療，「否則你會看到癌細胞，跑得比時間還快。」