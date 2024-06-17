記得儲水！桃園明天「大規模停水15小時」　逾7萬戶到半夜都沒水

▲桃園市楊梅區、新屋區、平鎮區及觀音區等於明日停水。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

台灣自來水公司第二區管理公告，由於桃園平鎮給水廠因辦理「113年高壓電氣設備檢驗等三合一工程」，必須要停電施工，所以桃園當地有74個里於明（18）日8點開始停水，停水時間預計至晚間10點至11點，停水時間長達15小時，受影響民眾約有7萬416戶。

根據台灣自來水公司資料顯示，這次停水的範圍包含楊梅區33個里，分別是三民里、三湖里、上湖里、上田里、中山里、仁美里(鐵路以南)、光華里、員本里、四維里、埔心里、大同里、大平里、富岡里、富豐里、東流里、梅新里、梅溪里、楊明里、楊梅里、楊江里、水美里、永寧里(國道1號以西)、永平里、瑞原里、瑞坪里、瑞塘里、瑞溪里、秀才里、紅梅里、豐野里、金溪里、金龍里、頭湖里。

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另外在平鎮區的宋屋里(陸橋南路)、廣仁里、新貴里(新富橋邊)、平安里(南平路)、平鎮里、金星里(南平路)、鎮興里等7里，上述地區從18日上午8點起停水至晚間22點。

而在楊梅區有4個里（裕成里、瑞坪里、裕新里、永寧里）、觀音區有7個里（觀音里、武威里、大潭里、保生里、三和里、新興里、坑尾里）與新屋區23個里則要停水至晚間23點。新屋區詳細停水地點如下：下埔里、望間里、社子里、清華里、大坡里、後庄里、深圳里、石磊里、東明里、赤欄里、永興里、石牌里、下田里、九斗里、頭洲里、後湖里、新生里、新屋里、埔頂里、槺榔里、蚵間里、笨港里、永安里。

台灣自來水公司第二區也在公告中表示，實際執行時，將會努力縮小停水範圍及時間。而在停水期間，也呼籲民眾慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。

台灣自來水公司第二區也提醒，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。 同時也呼籲停水範圍內的住戶，應於停水前自行儲水備用，待相關作業完成後，即恢復供水。

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