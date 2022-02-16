　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3星座近期「慎防小人」！第1名職場藏危機...應對方法曝

塔羅牌老師艾菲爾分享近期要防範小人的3個星座。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲3星座近期身邊小人不斷，生活、職場充滿危機。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

元宵節剛過不久，民眾不論是在工作或感情上，都要特別注意。命理老師艾菲爾就在臉書「塔羅牌老師艾菲爾」點名前3名星座要防範小人，在愛情方面，可能會成為別人的小三，或是遇到小三來搗亂，工作方面則可能遇到小人作亂，而要揹黑鍋，不可不提防。

第三名、巨蟹座：識人不清，任人擺布

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨蟹座的愛情宮位有火星迷惑，是爛桃花多多的時刻，感情對象就像極度惹人厭的小人，苦苦糾纏著不放，導致分辨不出遇見的人是正緣還是露水情緣。單身的人，可能在還沒全面了解對方就急著確立關係，很有可能成為小三；有伴的人，容易遇到有心人或第三者插足愛情。

建議這段期間要擦亮雙眼，相信自己的第六感提早預防，別在愛情裡盲目跟從、任人擺布。黑狐仙吃掉身邊的小人丶壞運氣，幫你擋災。

第二名、雙魚座：好心做壞事

雙魚座的人際宮位有火星在作亂，導致生活、工作事業、感情生活上遭受到不小程度的破壞。雖然不會遭遇到特別狠的小人作亂，但也容易遇到周圍的人「好心幫忙卻壞事」，也許對方是好心要幫忙，卻越幫越忙。最近可能會遭遇家庭紛爭，甚至是為家人花費為數不小的金錢，各方面的影響讓人欲振乏力、感覺叫天天不靈、叫地地不應。

這段期間可以試著讓自己置身事外，別一看到他人有難或家人有難就急著想要幫忙，小心招來的麻煩更難收拾。天然的黑曜石葫蘆掛件可以除去厄運，一掃陰霾。

第一名、摩羯座：有志難伸，低調行事

摩羯座的命宮有火星來搗亂，走在一條職場小人遍布的荊棘路上，空有一身才能，卻處處受到打壓、有志難伸，整天忙著應付暗地裡的小人，根本無暇顧及生活其他方面的狀況。無論是工作職場或是朋友，就是會有小人讓你背黑鍋，或是故意陷害導致投資錯誤大賠錢，讓你恨得牙癢癢又無法上訴。

建議無論遇到什麼困難，都要避免在當下說出情緒的字眼，以免變成身旁小人操弄是非的工具，這段時期請盡量低調行事。配戴對應頂輪的紫水晶，或將紫水晶擺放在床頭，安定情緒丶安穩入眠。

延伸閱讀
全球首例女性「幹細胞移植治癒愛滋」　荷蘭發現變異病毒株…破壞免疫系統速度快2倍
期貨交易員害公司賠2.4億「只花3天就還清」　背後金主是他
10歲男童遭捲入垃圾車液壓艙　「只剩手掌露在外」受困8小時獲救

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
要結婚了「5星飯店變防疫旅館」　準新娘崩潰
台灣燈會副燈內「10男女爽開趴」！　目擊者看傻
俄國已撤軍？　消息人士曝普丁「恐快、狠開戰」
高中生延到8點後再到校　網憂「1恐怖後果」
第23期「41.6萬人瘋搶莫德納」　剩下名額曝光
不顧父母反對執意嫁外國人　婚後才知老公是「美國總統親弟」
張蘭直播「暗諷大S」！　離譜言論網全怒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼兒園作業「20題燈謎」超難！爸媽舉白旗求救　網一搜傻眼了

重視心理健康刻不容緩　正向心理科學提供當代人們另一種解方  

他的心裡也有你！12星座和你「互相喜歡」3大證據

對方「嘴上不說」其實愛慘的舉動！怕麻煩水瓶幫你解決雜事　衝動牡羊主動改變脾氣

3星座近期「慎防小人」！第1名職場藏危機...應對方法曝

虐烏干達學生9月恐停招　中州科大：尚未收到公文

出遊潮爆發！228連假逾20處省道易壅塞　這兩天觀光景區車流最多

若Omicron持續輕症化　陳時中：輕症個案可望居家隔離

「防疫做太好」成心防？6成民眾反對開放商務入境　專家揭3關鍵與病毒共存

第23期已67.4萬人預約！　「41.6萬人搶莫德納」名額剩不到一半

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

接力最後一棒交給他...國3全班棄奪冠　陪腦麻同學跑到終點

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

幼兒園作業「20題燈謎」超難！爸媽舉白旗求救　網一搜傻眼了

重視心理健康刻不容緩　正向心理科學提供當代人們另一種解方  

他的心裡也有你！12星座和你「互相喜歡」3大證據

對方「嘴上不說」其實愛慘的舉動！怕麻煩水瓶幫你解決雜事　衝動牡羊主動改變脾氣

3星座近期「慎防小人」！第1名職場藏危機...應對方法曝

虐烏干達學生9月恐停招　中州科大：尚未收到公文

出遊潮爆發！228連假逾20處省道易壅塞　這兩天觀光景區車流最多

若Omicron持續輕症化　陳時中：輕症個案可望居家隔離

「防疫做太好」成心防？6成民眾反對開放商務入境　專家揭3關鍵與病毒共存

第23期已67.4萬人預約！　「41.6萬人搶莫德納」名額剩不到一半

asepa新年行大禮「唯獨寧寧沒下跪」　韓網再開罵：1人拖全團受害

幼兒園作業「20題燈謎」超難！爸媽舉白旗求救　網一搜傻眼了

法鬥「做壞事」低頭戴帽子　媽進房傻眼：以為沒人會發現？

日本麒麟出脫中國合資企業股份　以277億賣給普拓

重視心理健康刻不容緩　正向心理科學提供當代人們另一種解方  

米克斯犬沐浴陽光「烤到金黃」　舒適神情笑翻爸：其實在等零食

政院強調絕不進口核食　衛福部設食安基金防患未然

他的心裡也有你！12星座和你「互相喜歡」3大證據

牽2汪出門媽遭「80kg車頭」拖走　坐地滑行煞不住變人體雪橇

全台違法農地超商高達數百家　陳椒華：好鄰居也要合法

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

4生肖下半月財運超旺　第3名有望接大工作

周末冷空氣　恐成首波寒流

大雨倒春寒！下波更強寒流連3天

ATM吐「粉紅千元鈔」　網：色違更值錢

第3劑抗體超驚人　四叉貓卻曝：第4劑不打高端

快訊／確診航警同住孫陽性！幼兒園匡列331人採檢

快訊／本土+14！另增53境外移入

快訊／高雄今爆增6例！疫情燒進中油3確診

沈長聲「40年前詐到1千億」才關4年！出獄後超奢糜

即／中油大林廠+3！不排除再增加　急召2300人採檢

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面