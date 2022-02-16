3星座近期「慎防小人」！第1名職場藏危機...應對方法曝

▲3星座近期身邊小人不斷，生活、職場充滿危機。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

元宵節剛過不久，民眾不論是在工作或感情上，都要特別注意。命理老師艾菲爾就在臉書「塔羅牌老師艾菲爾」點名前3名星座要防範小人，在愛情方面，可能會成為別人的小三，或是遇到小三來搗亂，工作方面則可能遇到小人作亂，而要揹黑鍋，不可不提防。

第三名、巨蟹座：識人不清，任人擺布

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巨蟹座的愛情宮位有火星迷惑，是爛桃花多多的時刻，感情對象就像極度惹人厭的小人，苦苦糾纏著不放，導致分辨不出遇見的人是正緣還是露水情緣。單身的人，可能在還沒全面了解對方就急著確立關係，很有可能成為小三；有伴的人，容易遇到有心人或第三者插足愛情。

建議這段期間要擦亮雙眼，相信自己的第六感提早預防，別在愛情裡盲目跟從、任人擺布。黑狐仙吃掉身邊的小人丶壞運氣，幫你擋災。

第二名、雙魚座：好心做壞事

雙魚座的人際宮位有火星在作亂，導致生活、工作事業、感情生活上遭受到不小程度的破壞。雖然不會遭遇到特別狠的小人作亂，但也容易遇到周圍的人「好心幫忙卻壞事」，也許對方是好心要幫忙，卻越幫越忙。最近可能會遭遇家庭紛爭，甚至是為家人花費為數不小的金錢，各方面的影響讓人欲振乏力、感覺叫天天不靈、叫地地不應。

這段期間可以試著讓自己置身事外，別一看到他人有難或家人有難就急著想要幫忙，小心招來的麻煩更難收拾。天然的黑曜石葫蘆掛件可以除去厄運，一掃陰霾。

第一名、摩羯座：有志難伸，低調行事

摩羯座的命宮有火星來搗亂，走在一條職場小人遍布的荊棘路上，空有一身才能，卻處處受到打壓、有志難伸，整天忙著應付暗地裡的小人，根本無暇顧及生活其他方面的狀況。無論是工作職場或是朋友，就是會有小人讓你背黑鍋，或是故意陷害導致投資錯誤大賠錢，讓你恨得牙癢癢又無法上訴。

建議無論遇到什麼困難，都要避免在當下說出情緒的字眼，以免變成身旁小人操弄是非的工具，這段時期請盡量低調行事。配戴對應頂輪的紫水晶，或將紫水晶擺放在床頭，安定情緒丶安穩入眠。

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