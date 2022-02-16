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「誠品閱讀職人大賞」入圍揭曉！江鵝、大師兄入圍年度最期待作家

▲▼一年一度千位職人票選，「誠品閱讀職人大賞」入圍揭曉。（圖／誠品提供）

▲一年一度千位職人票選，「誠品閱讀職人大賞」入圍揭曉。（圖／誠品提供）

記者林育綾／綜合報導

誠品書店一年一度「誠品閱讀職人大賞」4大獎項入圍名單在今（16）日揭曉，其中金鐘影后柯佳嬿首本創作《再見少女》、洪愛珠首本創作《老派少女購物路線》入圍「年度新人獎」；而作家江鵝、大師兄讓人笑中帶淚的寫作功力，入圍「年度最期待作家」。即日起至3/11，「誠品閱讀職人大賞」入圍書展在全台誠品書店，線上線下同步優惠。

▲▼柯佳嬿《再見少女》入圍誠品閱讀職人大賞「年度新人獎」。（圖／誠品提供）

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▲柯佳嬿《再見少女》入圍誠品閱讀職人大賞「年度新人獎」。（圖／誠品提供）

「誠品閱讀職人大賞」由千位職人票選，此次在「年度新人獎」方面，柯佳嬿首本創作《再見少女》結合散文、詩詞、攝影共77篇愛情與生活的動人語錄，讓誠品書店職人認為，她年紀輕輕就能以輕巧的文字述說人生，以溫柔細膩的文字敲開讀者心房，引發共鳴，隨著她的閱歷增長，一定能創作出更多感動。

而作家洪愛珠首本創作《老派少女購物路線》以深厚的文字底蘊，在字裡行間就能感受到食物的味蕾、市場的熱鬧和人情味，讓讀者觸動五感、身歷其境，而看似訴說飲食的作品，卻又離不開與媽媽相處的點點滴滴，透過每一道菜緬懷母女情，真摯而內斂也令人感動，讓書店職人讚譽為「新一代最令人驚艷的飲食文學書寫者」。

入圍年度新人獎的還有作家林儀，作品《注音練習》以注音符號ㄅ到ㄦ創作新詩訴說母親的一生，細膩傳達不曾說出口的犧牲及成全，展現女性的溫柔與堅毅，相當動人。

▲▼作者江鵝寫《俗女日常》。（圖／時報出版）
▲作家江鵝《俗女日常》讓書店職人看了說，「連悲慘至極的事都能讓人又哭又笑」。（圖／時報出版）

競爭最激烈的獎項是「年度最期待作家」，其中話題電視劇《俗女養成記》原著作者江鵝，睽違5年推出散文新作《俗女日常》不改幽默詼諧本色，以有趣且洗鍊的文字，描述到台北打拚的都會熟女日常，讓書店職人看了說，「連悲慘至極的事都能讓人又哭又笑」。

另一位入圍作家大師兄，從接體員到火葬場技工，看盡人生百態，新作《火來了，快跑》平實風趣道出殯葬業經歷，看到人性殘酷的一面，卻也引人省思，讓職人們相當期待下一部新作問世。另旅遊作家謝哲青作品《早知道就待在家》書名耐人尋味，同時入圍「年度最期待作家」與「書店職人最想賣」。

▲▼大師兄新書《火來了，快跑》，紀錄火葬場的所見所聞。（圖／寶瓶文化）

▲大師兄的《火來了，快跑》，紀錄在火葬場工作的所見所聞。（圖／寶瓶文化）

而童書獎項「最想說服爸媽買」入圍類型多元，都是親子共讀首選，像是《怎麼說對不起》以幽默的動物狀況劇，讓孩子站在對方的立場思考，明白為什麼要說對不起；演員隋棠認為每個孩子書櫃必須要有一本的《小耳朵》，教孩子接納最原始的自己。

繪本類則一口氣入圍三本貓咪繪本，包括曾入選義大利波隆納插畫展的新生代創作者吳欣芷《呼嚕呼嚕的書店小貓》、日本貓咪繪本專家町田尚子《貓咪看家》、榮獲日本多項大獎的超人氣貓繪本《沒有名字的貓》，可愛又療癒的貓咪可說是經典不敗的繪本題材。

▲▼超狂台灣早餐地圖一次攻略！聯經出版社邀請旅日插畫家百香果創作《台灣早餐地圖》繪本，19幅各縣市早餐地圖全部手繪。（圖／記者林育綾攝）

▲插畫家百香果創作《台灣早餐地圖》，19幅各縣市早餐地圖全部手繪，入圍誠品閱讀職人大賞「最想說服爸媽買」。（圖／記者林育綾攝）

此外，知識型繪本也廣受職人推薦，其中《台灣早餐地圖》以充滿童趣的畫風，展現台灣特有的在地飲食文化，誠品書店職人說，看完此書不但敬佩作者對各地早餐考察入微，還可能開啟台灣早餐小旅行的欲望。

即日起至3/11，「誠品閱讀職人大賞」入圍書展於全台誠品書店、誠品線上同步開展，參展書籍單本79折、兩本以上75折。

▲▼一年一度千位職人票選，「誠品閱讀職人大賞」入圍揭曉。（圖／誠品提供）

▲一年一度千位職人票選，「誠品閱讀職人大賞」入圍揭曉，同步線上線下舉辦入圍書展。（圖／誠品提供）

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