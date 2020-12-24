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優人神鼓14年後重製登場！加入多媒體、40位素人「6天6夜集訓」

▲▼優人神鼓相隔14年後重新製作，推出作品《與你共舞》於北中南巡演。（圖／優人神鼓）

▲優人神鼓相隔14年後重新製作《與你共舞》於北中南巡演。（圖／優人神鼓）

記者林育綾／台北報導

優人神鼓將在12/25起推出作品《與你共舞》於北中南巡演，相隔14年後重新製作，總監劉若瑀認為「寧靜是優人原本的質地」，但經歷了火災和疫情的肆虐，持續帶給團員衝擊，也打斷內在的安靜，因此「想忠實將這樣的動盪，書寫在作品中」；此外也首度由音樂總監黃誌群以第一人稱，在舞台上說出自己的生命故事，並加入多媒體視覺，還有經過「6天6夜集訓」的素人加入演出。

《與你共舞》首演於2006年，稱得上是音樂總監黃誌群的「完全創作」，熱愛印度的他，以多次前往印度旅行時的經驗、感懷和體悟、當時寄給家人與團員的書信、有感而發寫下的詩作為靈感，以潛心修習已久的神聖舞蹈與蘇菲旋轉為主要肢體概念，加上優人擊鼓、武術、太極的肢體元素，融合成作品，更跳脫優人的音樂框架，大量使用鋼琴、笛子、巴烏、提琴，可以說從文本、肢體與音樂，全面性的原創之作。

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▲▼優人神鼓相隔14年後重新製作，推出作品《與你共舞》於北中南巡演。（圖／優人神鼓）

▲《與你共舞》在結構與形式上突破。（圖／優人神鼓）

創辦人暨藝術總監劉若瑀與優人團員一起走過許多歷程，特別是去年8月山上劇場火災、2020年全球瀰漫的疫情，帶給她深刻的體悟，劉若瑀表示，「此刻有許多人，對生命應有深深的感觸，也希望找到生命的寧靜安身處。」

因此《與你共舞》也有了在這時空下的新的心境、演繹觀點。身為導演的劉若瑀在原有的架構下，打破並解構原有作品純淨淡雅的形式，她提到，「寧靜是優人原本的質地」，但過往的人來人去，奔波於世界的舞台，火災與疫情無情的肆虐，持續衝擊、干擾打斷每一位優人安靜的內在，她想要忠實地將這樣的「動盪」書寫在作品中。

除了結構與形式上的突破，劉若瑀也分享，過往公演她自己會上台朗誦，但很多人並不清楚詩作都是黃誌群書寫，而在這次的《與你共舞》特別做了「大膽的安排」，「讓帶有馬來西亞聲腔的黃誌群，第一人稱在舞台上，說出自己的生命故事。」黃誌群將在舞台上出出入入，時而成為表演者的一群，時而成為安步當下娓娓述說心情的旅人，時而又成為客觀旁觀的塵世的行者。

▲▼優人神鼓相隔14年後重新製作，推出作品《與你共舞》於北中南巡演。（圖／優人神鼓）

▲在優人原本安靜且嚴謹的鼓聲及神聖舞蹈之中，增加了「口白式的語言」。（圖／優人神鼓）

在這些奔波艱難的時日當中，劉若瑀也深刻體認到，打了十幾二十年鼓的優人團員們，在光鮮舞台的背後、在追尋「道藝合一」的寧靜鼓聲中，仍然是一顆顆需要溫暖真實的心情，因此除了黃誌群，團員也會在《與你共舞》的舞台上，開口暢談起人生、論說著生命。

對於觀眾來說，在優人原本安靜且嚴謹的鼓聲及神聖舞蹈之中，增加了「口白式的語言」，讓生活化的口語「闖入」原本工整的結構之中，使得這趟印度之旅似乎更栩栩如生且平易近人。而優人最擅長的是掌握鼓曲的節奏、身體的節拍，因此透過對音樂與肢體的敏銳度，會將一句句台詞，猶如鼓曲精準地鑲嵌在音樂節拍及肢體律動中。

▲▼優人神鼓相隔14年後重新製作，推出作品《與你共舞》於北中南巡演。（圖／優人神鼓）

▲增加詩意的多媒體影像呈現，更增跨越的時空感。（圖／優人神鼓）

增添全新表演元素的《與你共舞》，還大量加入了新的視覺元素，劉若瑀特別邀請充滿文化思維的本土時尚品牌UUIN，增添呼應新的精神內在的舞台服裝，現代的質感與線條也是優人從未在舞台上展現過的；並邀請對印度同樣情有獨鍾的王奕盛，增加詩意的多媒體影像呈現，更增跨越的時空感。

更令人振奮的是，2006年首演時創意地邀請社區人士上台共舞，這一次參與台北場次的共演者，是一群曾經在一個月前在劉若瑀帶領下，6天6夜在老泉山進行「人類身體探源計畫」集訓的年輕生命，他們開放、投入、接受，不畏環境的艱辛，甚至集訓到凌晨2、3點，每個人咬著牙堅持下去，不退縮，毅力令人動容。

▲▼優人神鼓相隔14年後重新製作，推出作品《與你共舞》於北中南巡演。（圖／優人神鼓）

▲優人神鼓《與你共舞》將於北中南巡演。（圖／優人神鼓）

優人神鼓《與你共舞》全台巡演計畫，首站於2020年12月25日至27日台北國家戲劇院演出，2021年3月13日至14日台中國家歌劇院、4月24日至25日高雄衛武營國家歌劇院接續演出。

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