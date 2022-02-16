立委劉櫂豪爭取經費　馬當部落興建聚會所今動土

▲立委劉櫂豪協助馬當部落興建聚會所補助1850萬元，今動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪16日前往台東市漢陽南路與豐谷南路興建基地，與原民會副主委谷縱.喀勒芳安共同主持馬當部落文化聚會所暨文健站興建工程動土典禮，過去一再因為土地問題而遲遲無法興建聚會所的馬當部落，此次終於在各界的努力配合下，順利動工，由原民會補助規劃設計費84萬元，花東基金及前瞻計畫補助1766萬元，地方自籌940萬元，合計總經費2790萬元，預計今年底完工，馬當部落終能有自己的聚會所來辦理相關的文化祭典活動，促進文化傳承。

劉櫂豪指出，馬當部落人口數超過3000多人，是目前全國人數最多的大型部落，但是部落聚會所過去因為用地取得問題，遲遲無法順利動工，2018年6月劉櫂豪特邀集原民會夷將.拔路兒主委前往馬當部落會勘，並爭取原民會允諾全力支持相關規劃設計及興建經費，盼望在中央及地方的努力配合下，儘速完成用地取得後，中央補助經費加速興建聚會所。

劉櫂豪說明，該聚會所用地以區段徵收方式辦理，同時整合原民會、花東基金及前瞻計畫的相關資源，爰擬訂「馬當部落文化聚會所暨文健站興建工程」總經費2790萬元，規劃興建為多功能聚會所，不僅讓部落有一個 #傳承文化保留傳統的集會場所，同時也可 #提供照顧部落長者需求的文健站功能，提升部落長照服務。

劉櫂豪強調，蔡英文總統上任後積極推動原鄉建設以及部落的長照服務，從前瞻建設特別預算項下擬訂了「原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」計畫，而107-110年台東縣的相關部落文健站共計補助3.18億餘元，另花東基金部分分別核定2期「台東縣部落聚會所興建計畫」，經費總計3億元，由各公所執行興建，預計完成興建29座聚會所，目前已完工15座聚會所，盼望在中央及地方各界的努力下，讓台東的部落基礎建設能完善，提供族人生活休憩以及祭儀活動等更優質的場所及服務。