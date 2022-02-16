　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新婚第1天...被婆婆叫起床掃地！她掃出4000元超開心：喜歡這習俗

▲▼ 0

▲新婚第一天還沒睡飽，就被婆婆叫起來掃地。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸地大物博，各省城鎮皆有自己的特殊習俗。江蘇省連雲港市1名凡姓女子日前完成婚姻大事，沒想到隔天馬上被婆家叫起來掃地，但她卻並不生氣，反而說自己喜歡這樣的習俗。

根據《星視頻》報導，凡女受訪時表示，自己是安徽人，和丈夫相戀5、6年後，終於修成正果，嫁來連雲港的夫家。婚禮當天和丈夫接受眾人的祝賀，從早忙到晚，雖然疲累卻也十分幸福。沒想到，隔天一早就被婆婆叫起來掃地。

凡女說道，因為前一天結婚比較累，隔天起得稍微晚一些，婆婆突然來叫自己起床去掃地，「她說望錢掃，掃完錢都是我的，（心情）肯定是開心的，因為我們安徽那邊沒有這種習俗的，我也是第一次聽說。」

凡女隨後解釋，錢是婆婆放的，通常都是一塊一塊，「他們這邊一般放不會超過一百塊（約台幣438元），因為我跟老公戀愛5、6年了，然後跟我婆婆關係一直都比較好，婆婆（錢）放得比較多。」接著她也笑著說，自己非常喜歡這個習俗。

按照習俗，掃出的錢都歸媳婦。（圖／翻攝自微博）

▲按照習俗，掃出的錢都歸媳婦。（圖／翻攝自微博）

新聞曝光後，許多網友紛紛羨慕留言，「這麼給錢的話我願意天天掃」、「勤勞就有驚喜」、「以為是個悲劇，結果是個喜劇系列」、「勤勞致富」、「如果365天都有這個，我願承包所有家務。」

延伸閱讀
麻豆山豬幫栽了　「一聲兄弟一生兄弟」18人一起被抓
俄烏衝突和緩　美股收紅有助台股反彈
她曬1盒「金黃玻璃珠」鼻酸：懷念過世媽媽的滋味　一票台南人不知這美食

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
快訊／新北+2！　林口3童父母確診
快訊／莫德納將在台設公司！　陳時中回應了
快訊／感染源不明新北設計師　基因定序出爐　
快訊／二級解除就宣布參選北市？　陳時中回應了
快訊／確診航警疫調不老實！　衛生局怒罰6萬
LIVE／高雄+6！中油爆群聚　陳其邁最新說明
快訊／3小時湧18萬人搶莫德納！　4疫苗剩餘名額曝光
快訊／諾貝爾幼兒園再增2人染疫！父女確診
中油煉油廠3確診疫調出爐　和鳳山家庭群聚、紅茶牛奶店有關
新北設計師+4！　房屋行銷用餐確診又傳2同事
明金成頭七後遺孀忍淚發聲！　曬雙胞胎萌樣惹心疼
快訊／暴增53例境外！　16人落地確診
快訊／今本土爆+14！　另增53境外移入
LIVE／高雄、桃園確診連爆！　陳時中最新說明
Windows 10將強制更新！　微軟：不再支援

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新婚第1天...被婆婆叫起床掃地！她掃出4000元超開心：喜歡這習俗

起落架安全銷忘記取下！　陸祥鵬航空客機升空盤旋52分鐘返航

港最年輕死者！3歲染疫妹病情惡化不治　前後只有4天

一周內第2起！　上海再通報「1例台灣輸出」

上海名校生被裁員35歲轉行做騎手送外賣　3年升3級年薪破200萬

單身女CEO「二度買精受孕」！再砸69萬選上等基因　赴俄平安產女　

港增4285例確診、逾3000人初步陽性　1.2萬人留社區「等候送院」

小學生帶200張人民幣百元現鈔到校發紅包　網笑：共富精神值得表揚

國小生一秒破解「英文連連看」卻慘拿0分！網見答案笑歪：全對啊

醫美直播賣豐胸！女模當眾「脫衣露雪乳」　13萬網友擠爆觀看

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

貓媽叼孩子跳進窗「徵收」車子 奴才走進一看：全家都在這...

新婚第1天...被婆婆叫起床掃地！她掃出4000元超開心：喜歡這習俗

起落架安全銷忘記取下！　陸祥鵬航空客機升空盤旋52分鐘返航

港最年輕死者！3歲染疫妹病情惡化不治　前後只有4天

一周內第2起！　上海再通報「1例台灣輸出」

上海名校生被裁員35歲轉行做騎手送外賣　3年升3級年薪破200萬

單身女CEO「二度買精受孕」！再砸69萬選上等基因　赴俄平安產女　

港增4285例確診、逾3000人初步陽性　1.2萬人留社區「等候送院」

小學生帶200張人民幣百元現鈔到校發紅包　網笑：共富精神值得表揚

國小生一秒破解「英文連連看」卻慘拿0分！網見答案笑歪：全對啊

醫美直播賣豐胸！女模當眾「脫衣露雪乳」　13萬網友擠爆觀看

站穩第三方支付龍頭！綠界科技上櫃前業績發表　1月營收成長1成6

竊車牌「橫行北市」月偷14件　屬虎賊「犯太歲」元宵前被逮

快訊／新北+2！林口染疫3童父母確診　居隔二採陰轉陽

快訊／新北設計師傳播範圍擴大　室友、北市房屋代銷染疫

麗寶新年城228最後倒數！連假12歲以下「免費玩樂園」Outlet再推FILA萬件NG品特賣

莫德納在台設子公司！陳時中表歡迎：任何合作都不排除

高雄煉油廠爆群聚、砂石場感染源找不到　本土還有10條不明傳播鏈

樂天全新應「猿」團再戰起來　新增銀猿卡、樂猿卡

快訊／感染源不明新北設計師定序出爐　與桃機同序列關聯性待調查

不是凶宅第一！無法接受的房子「這1點」才最有感：現實到掉淚

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

大陸熱門新聞

迎娶被削錢　新娘要29萬元禮金不給不下車

湯麵灑出來被退訂！外送員整袋拎起怒砸

醫美賣豐胸！女模竟「脫衣露奶」13萬網友擠爆

丈夫打牌輸錢耍賴！妻開房門見「男上加男」

「一晚連口62人把自己也口死了」　文章避敏感詞網笑噴

星巴克驅趕用餐民警　黨媒震怒：誰給的底氣

徐州八孩案重大轉折！小花梅行蹤成謎

星巴克轟走大陸公安鬧大了！道歉仍遭洗版抵制

新婚首日被婆婆叫起床掃地！她掃出4000元笑了

紫禁城雪奇景！　古裝小姐姐部隊出動

國小生英文連連看慘拿0分！網見答案笑歪：全對啊

O型男被圈養賣血「1個半月抽3瓶」 被救出時全身浮腫血液成水狀

女CEO砸69萬二度買上等精子！赴俄生下5國混血娃

陸公安門口吃便當　被星巴克轟走

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面