新婚第1天...被婆婆叫起床掃地！她掃出4000元超開心：喜歡這習俗

▲新婚第一天還沒睡飽，就被婆婆叫起來掃地。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸地大物博，各省城鎮皆有自己的特殊習俗。江蘇省連雲港市1名凡姓女子日前完成婚姻大事，沒想到隔天馬上被婆家叫起來掃地，但她卻並不生氣，反而說自己喜歡這樣的習俗。

根據《星視頻》報導，凡女受訪時表示，自己是安徽人，和丈夫相戀5、6年後，終於修成正果，嫁來連雲港的夫家。婚禮當天和丈夫接受眾人的祝賀，從早忙到晚，雖然疲累卻也十分幸福。沒想到，隔天一早就被婆婆叫起來掃地。

凡女說道，因為前一天結婚比較累，隔天起得稍微晚一些，婆婆突然來叫自己起床去掃地，「她說望錢掃，掃完錢都是我的，（心情）肯定是開心的，因為我們安徽那邊沒有這種習俗的，我也是第一次聽說。」

凡女隨後解釋，錢是婆婆放的，通常都是一塊一塊，「他們這邊一般放不會超過一百塊（約台幣438元），因為我跟老公戀愛5、6年了，然後跟我婆婆關係一直都比較好，婆婆（錢）放得比較多。」接著她也笑著說，自己非常喜歡這個習俗。

▲按照習俗，掃出的錢都歸媳婦。（圖／翻攝自微博）

新聞曝光後，許多網友紛紛羨慕留言，「這麼給錢的話我願意天天掃」、「勤勞就有驚喜」、「以為是個悲劇，結果是個喜劇系列」、「勤勞致富」、「如果365天都有這個，我願承包所有家務。」

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