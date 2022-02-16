士林夜市+阿里巴巴買蘋果仿冒配件轉賣　手機維修行老闆GG了

▲北市張男為某家手機維修中心負責人，卻從士林夜市及阿里巴巴購買仿冒的手機電池、面板等公開陳列、販售。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃宥寧／台北報導

北市張姓男子從士林夜市、阿里巴巴網站購買仿冒的蘋果手機周邊配件後，在自己經營的手機維修行進行公開陳列、販售，美商蘋果公司接獲檢舉後，派員前往購買螢幕面板、電源轉接器，經鑑定確認是仿冒品報警處理，警方也從店內搜出電池134件、螢幕面板13件等，士林地檢署偵結，依違反商標法將張男提起公訴。

起訴指出，張男從2019年10月30日前某日，陸續在士林夜市及阿里巴巴網站上購買未經商標專用權人授權，而使用襄同註冊商標的仿冒商品後，在大同區自營的手機維修中心，公開陳列、販售。

蘋果公司接獲檢舉，2019年10月30日前往手機維修行，以新台幣2200元購買iPhone7 PLUS手機螢幕面板1個、490元電源轉接器、490元連接線1組，帶回鑑驗後確定是仿冒品，報警處理。

隔年5月12日警方持搜索票前往搜索，當場扣得手機電池134件、螢幕玻璃18件、螢幕面板13件、傳輸線9件，由蘋果公司驗證人員驗證後，發現均為仿冒商標商品。

檢察官依張男供詞、告訴代理人指訴、及美商蘋果公司提出的驗政報告等，認張男違反商標法第97條前段明知為仿冒商標商品而意圖販賣罪嫌、意圖販賣而陳列仿冒商標商品罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣5萬元以下罰金。