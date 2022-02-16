莉婭「打臉鐵證」被狂挖出！網一面倒不挺：不是秒答應娶12個？

▲莉婭曾甜笑說，「娶12個老婆，可能老公會比較辛苦一點」。（圖／翻攝自臉書／謝和弦 R-chord）

記者周亭瑋／綜合報導

莉婭（陳緗妮）昨突投下震撼彈，點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福快樂」，短短7字引爆輿論；然而，這次風向卻不挺正宮，許多網友直指，當初是女生霸氣答應對方「娶12個老婆」，如今才出現一個就鬧成這樣，不禁吐槽「真的不要把話說的太滿欸！」

莉婭與謝和弦登記結婚至今滿10個月，過去她曾表態支持開放式婚姻，甚至在結婚當下就已簽好離婚協議書，高喊「你要的自由我給得起。」

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不僅如此，兩人曾先後發文放閃，謝和弦笑說「幸福快樂的活著，是最用力的打臉，我跟陳緗妮說，我要娶12個老婆，跟耶穌一樣有12個使徒，她也是一秒大愛說OK。」

▲網友紛紛留言嘲諷。（圖／翻攝自IG／liyameowcat）

而莉婭數日後除了預告新作品，也不忘隔空秀恩愛，「為了滿足我可愛的老公...娶12位老婆的幻想。感謝這次即將參與MV拍攝的12位女神們，我們年後開工見。」

然而，對比女方從前的言論，現在的發展格外諷刺，也讓眾人霧裡看花，大票網友吐槽，「很不想嘴妳，但妳真的是講的跟做的都不一樣，妳要不要往回看看妳的文章？證據請拿出來啊？妳老公都不幫妳了，真的是報應欸」、「不是秒答應可以娶12個，才出現第1位大驚小怪什麼」、「不是很瀟灑地說，妳老公可以擁有很多人都沒關係，不是說妳很開放，不是說妳老公可以很自由，不是都說妳是最好的老婆？這一點點就經不起打擊？那妳講那些真的自打臉欸」、「大型打臉現場」、「歸剛欸」、「阿不是說不在意」。

▼當初她還自稱「渣男」。（圖／翻攝自IG／liyameowcat）