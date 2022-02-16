輕信「一頁式廣告」買家具　桃園男50萬差點飛了

▲吳男輕信網路一頁廣告欲滙款購買家具。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名年約28歲吳姓男子稱網路購買家具要匯款50萬元至指定帳戶，由於他僅靠「一頁式廣告購物」就輕易滙款，經趕到員警及銀行行員向吳男解說此為詐騙手法，而且50萬不好賺，吳男也認為只看照片就滙款也太草率，這才打消匯款念頭，成功攔阻詐騙，警方呼籲民眾網路購物時請慎選購物平台，勿輕信網頁式廣告以免受騙上當。

▲▼員警與行員勸說，讓吳男打消滙款念頭。（圖／八德警分局提供）

桃園市八德分局四維派出所巡佐林沅益、警員王宸鴻14日13時許巡邏勤務，接獲派案稱有民眾準備要臨櫃匯款新臺幣50萬元至對方指定帳戶，經銀行行員關懷提問後發現有異，並通報警方到場協助。

員警現場了解為吳姓男子自稱網路購買家具，在社群軟體IG上瀏覽到一則家具廣告，裡面的家具商品也符合自己的購買需求，於是向賣家下單準備至銀行匯款新臺幣50萬元至對方指定帳戶，因吳男僅看過賣家提供的家具照片，並未至實體店家查證，且對家具商的相關資訊不甚了解。

經員警向吳男解說此極為可能是「一頁式廣告購物詐騙」，男子亦覺得此購物方式破綻百出，若依其指示進行匯款恐有遭詐騙之虞，才恍然大悟打消匯款念頭，成功阻止詐騙。八德分局提醒民眾網路購物請慎選有安全交易機制的網購平台、或有信譽之賣家，勿輕信在來路不明的購物網站下單，如遇到疑似詐騙情事，可撥打165或110查證。